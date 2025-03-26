足球女將專訪(上)｜馬詠茹團隊精神初體驗 學踢波竟難過踩單車？

有「單車女神」之稱馬詠茹(Vivian)近日改做女足運動員，在ViuTV真人騷節目《足球女將》由零開始學踢波，前單車港隊代表的她，自言與波無緣的她，笑言踢足球的危險程度和挑戰，比踩單車有過之而無不及。由起初拒絕參加節目到與逾20位女生一同接受5個月訓練，在運動生涯中首次體會團隊精神。

從零開始好熱血 現時馬詠茹是朝9晚7的OL，早在《足球女將》籌備初期已獲邀參與，她自問身體協調欠佳，起初一口拒絕，「雖然我本是運動員，但其實滾軸溜冰、田徑或單車，都是較為個人的項目，我從小到大玩球類運動都比較差，沒信心會踢得好。」直至節目開拍前5天，製作組特地再跟她解釋節目理念，「我覺得好熱血，退役後好難再從零開始全心投入一件事；另外好觸動我是團隊，我參加的單車項目，雖是團隊受訓，但通常一個人落場比賽，足球沒有11個人根本沒法比賽，我想了解體驗團隊力量有甚麼吸引。」 她坦言初次見23個女生，確曾以為只是柴娃娃，估不到大家都非常認真，更參加集訓營，跟全職運動員的集訓大有分別，「以前飛來飛去集訓，你生活永遠只是3件事，就是去賽場、吃飯和休息，其實很累。今次像一起旅行，很熱血青春的開心事，無論球技最後達到甚麼程度，這份友誼和團隊聯繫，我以前沒有感受過。」談到較相熟的隊友，Vivian首選是集訓時同房的梁庭欣，「她很整齊，跟我不太一樣，是個好溫暖的人。另外還有Maggie經常傻乎乎，是我們的開心果，Tong Ming(湯珮明)就好有義氣，有甚麼事都會馬上衝出來幫忙。」

技不如人 惟有加操 答應參與就要受訓，每星期4課，其中兩課是早上7至10時，Vivian因工作須早走，為了補鐘要放工後自行加操，跟以前全職受訓大有分別，「以前你的職業就是踩單車，從朝7晚10，每一事都圍繞單車，你的壓力是出賽贏獎。現在要返工，可能不用體力勞動，但心理上很攰，需要很大能量才能堅持。」她坦言作為前港隊代表，觀眾自然會有較大期望，難免造成壓力，自問對球類運動空間、距離感很差，猶幸有多年的運動員訓練，懂得調節心態，「起初連足球都碰不到，更加明白不努力不練習，就不會突然進步，必須放更多時間和心機，做一次做不好便做一百次，才有機會做得好。」 難以估計的危險 有不少女生練到周身瘀傷甚至拗柴，Vivian慶幸沒大傷，問到踢波難還是踩車訓練困難？她稍作思考，認為難以比較，「我以為單車已經好危險，你會斷骨或炒車，但很多時只是擦傷，因為有技術或能力去避免意外。反而我不太認識踢波，一場90分鐘比賽，轉向、加速、減速和控球，有好多細微動作，不知對手會怎樣做，會有很多衝撞，或者肌肉不習慣，很多小肌肉的控制跟以前不一樣，好容易扭傷。」