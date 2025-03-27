足球女將專訪(下)｜馬詠茹做運動員學懂為自己負責 李慧詩對人生有大影響

前單車港隊代表馬詠茹(Vivian)近日在ViuTV真人騷節目《足球女將》亮相，改以女足運動員身份落場踢波。作為退役前單車港隊代表，現職企業顧問的Vivian，不時現身幕前擔任主持，是否部署投身演藝圈？回想當年與李慧詩(Sarah)受訓卻無緣出戰奧運，又可會是運動員生涯的遺憾？

深思熟慮 務求不後悔 回看馬詠茹的運動員生涯，由田徑、滾軸溜冰到踩單車被挑選加入青年軍，為應付DSE而離隊，升讀大學後又毅然休學，2016年受沈金康教練之邀，重投港隊與李慧詩(Sarah)一同受訓，如今又突然走去踢足球。決斷背後，Vivian自言有選擇困難，每當機會來到都要深思熟慮下決定，「我願不願意踏出一步去嘗試，很多時做決定會問自己，若我不做這事會否後悔？如果會的話就去做，雖然不知將來會發生甚麼事，但你坐著甚麼都不做，就只會繼續坐著。」

因李慧詩重返港隊 Vivian自言當年仍未滿20歲，就像一張白紙，「Sarah是我返港隊的重大原因，教練想我和Sarah組隊，作為短距離組別運動員，當年沒有很專職的教練，我從沒參加過成人大型比賽，要在3至4個月內備戰亞錦賽和世錦賽，無論心理或訓練上的準備，Sarah都做了mentor角色，是很重要的領軍，灌輸很多過往的經驗，帶領短組進步。」對於這位恩師，Vivian盡是感激，「Sarah帶我入單車隊或做全職運動員，是我人生最大的影響，如果當年沒做這決定，整個人生都不一樣。」 無緣出戰奧運 未覺挫折 回歸港隊，最終卻與東京奧運擦身而過，這可會是Vivian人生的最大挫折？她淡定回應，「當年我給自己兩個目標，就是亞運會和奧運會，當時年紀仍小，沒受過全職訓練，不知自己能否做到，只能夠每日努力去做。我覺得不算是挫折，這也是我人生一部分，當中路程我努力過，我已盡了能力，對得住自己。」

沒人有義務幫你 始終奧運名額有限，運動員生涯的訓練卻是終身受用， 她直言小時候就像溫室成長，有家人老師照顧和協助解難，做運動員卻只能獨自面對困難，「你要為自己的運動員生涯負責，想做甚麼或做到幾盡？捱罵時如何調節心態？其實很困難，沒有人義務要幫你，訓練是很辛苦，比賽也很殘酷，一定要靠自己經歷這些，才會有成長。」 憑甚麼不專注？ 每天只有單車的受訓生活，好奇問她可感枯燥時，Vivan理性分析道，「這是我的選擇，若不專心很難做得好，尤其競技運動，每個國家最厲害的運動員，都全心全意在做這件事，你憑甚麼覺得可以用少一點的時間、心機和專注，就可跟別人一樣做到？所以我覺得必須要專注。」她認為能做自己喜歡的事，即使辛苦也會感快樂。「其實從決定做運動員開始，已經是不理後果，因為你根本不知會否成功。我覺得運動員有個很好的心態，就是他們答應了要做一件事，必定會全力做得最好，這令他們在不同範疇都做得很好。」