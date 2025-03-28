足球女將專訪｜蘇皓兒Chloe為練波推job不後悔 王頌茵被逼休腳感挫敗 陳安立擔當情緒支援

「籃球女神」蘇皓兒(Chloe)和「零運動」的王頌茵(Kathy仔)雙雙化身女子足球員，為ViuTV真人騷節目《足球女將》受訓半年，盼能成為一隊踢得睇得又有粉絲的女子足球隊，出戰本周日(30日)的終極大賽。Chloe自爆為此推卻拍劇，但斷言不感後悔，「我本以為自己好孱弱，又不能捱苦，但拍這節目才發現自己好勝心很強，超堅毅。」Kathy仔自言受感染，燃起內心一團火。

拍 3 個月變半年 每星期要練習4日，朝早7時集訓，更要維持半年時間，對於藝人而言，非常困身，兩人為何答應參加？Chloe自言受《公司冇逼我跑馬拉松》啟發，很佩服米露迪由身體孱弱到跑出成績，故此也想看看自己能否像她一樣，克服困難，「上年7月受邀試鏡，考慮了兩個星期才決定參加。起初話拍3個月，9月我剛完成一部劇，正好用餘下3個月受訓，怎知會延至今年3月。」Brian爆料指她為節目推job，「她一定能克服體能意志，最大concern是錢，要推job，推了幾千萬。」Chloe急忙澄清只是推了一套劇，「因為真的有點腳傷，加上戲份不多，我跟演員朋友講，不打算接拍，他們都說我很傻，但我已投放了半年心機和時間，怎會不完成它。」問到曾否動搖或後悔時，她堅定表示：「參加了就不會後悔，我覺得總有得著，這節目在黃金時間播出，而且令我更了解自己。」 跌到五體投地 至於Kathy仔坦言拍過真人騷節目，不太懂如何突出自己，加上「零運動」，起初確實猶豫，「今次豁出去，是不再想觀眾看到怎樣的我，只想看看做運動能否改變一個人。」Brian直言起初得知Kathy仔參加都感擔心，直指她連走平路都會跌到入醫院，Kathy仔親自解釋，「那次我跟他拍廣告，我穿著尖頭高跟鞋走第一步，就馬上跌倒，而且是五體投地，因為先跪落地，跌傷兩膝的半月板。」Kathy仔也真是隊中一位「傷患擔當」，雙腳從大髀、小腿、腳踝都受傷，每天練到肌肉酸痛，捱過兩個月才逐漸適應，卻因做矯視手術暫停訓練，「本以為只休息兩星期，怎知要休一個月，返去訓練又要重新再來，有少少挫敗。」

給予情緒支援 擔任助教的Brian猶如「女校男生」，經常被女球員包圍艷福不淺，他卻半笑說指中途想過放棄，「我不是主持又不算很熟足球，拍半年但錢又不算多，又不知自己做甚麼，但見到她們全情投入付出這麼多，都想幫她們完成。」Brian雖自覺沒太多存在感，但獲兩人大讚很懂得給女生情緒支援， Chloe表示，「頭一個月訓練好迷惘，即使我表現勁廢，Brian都找到方法來讚我。在我眼中成績就是一切，要爭取頭幾名，但在他眼中最重要是盡力去完成，這已值得為自己驕傲。」Kathy仔續指Brian常提醒她們能完成已是贏了自己，要用掌聲自己。 由「下弦」到獲肯定 Brian反而很佩服兩人的付出，「其實Chloe有很多賺錢機會，可能推了拍廣告等工作，全時間拍節目，每次訓練都出席，而且一定最早到。Kathy仔初期球技不算最出色，但無論體能或球技都好努力追上，而且她會觀察所有人需要，看看能否幫忙，其實一支球隊很需要這種連繫球員的人。」只缺席一課的Chloe，連教練都認證是出勤率最高的球隊，更獲選為進攻中場球員。談到如何堅持時，她自言起初常處於「下弦」位置很沮喪，「頭一兩個月都有點辛苦，進度又不算好，經常做不到正選。對於拍真人騷又好迷茫，不知要做甚麼，常覺得自己無鏡頭，但堅持下去就發現慢慢有進步，而教練都有一定的肯定。」