足球女將｜網民質疑節目後「玩完」　前港足隊長陳偉豪：佢哋態度好多球員都要學

ViuTV的真人騷節目《足球女將》在早前已播放完畢，而節目組的最後一場比賽，亦與本地女子聯賽球隊佳聯元朗完成了最後的一場練習賽。比賽之後本月中才在電視台播出，不過有網民在社交平台上質疑，參與訓練的成員在節目後的熱誠。而碰巧，前香港代表隊的隊長陳偉豪看到有關的帖文，直指「佢哋對足球嗰種態度好多香港球員都要學習」。

《足球女將》的節目在上星期已播完，不過網民仍有討論節目，而節目的最終比賽也在早前進行。就在周一（3月31日）晚有網民在Threads上帖文討論節目的後續。他指電視台不知為何特別喜歡做與體育相關的節目，但表現永遠不好，「虎頭蛇尾」。又指雖然節目中的參加者都很努力，但是他質疑在6個月訓練後，這些成員又回復原有的生活，還有多少人繼續踢波？又指如果踢波不是求贏的話，又有何用。帖文隨即吸引了前香港代表隊隊長的陳偉豪注意。