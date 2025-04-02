足球女將｜網民質疑節目後「玩完」　前港足隊長陳偉豪：佢哋態度好多球員都要學

ViuTV的真人騷節目《足球女將》在早前已播放完畢，而節目組的最後一場比賽，亦與本地女子聯賽球隊佳聯元朗完成了最後的一場練習賽。比賽之後本月中才在電視台播出，不過有網民在社交平台上質疑，參與訓練的成員在節目後的熱誠。而碰巧，前香港代表隊的隊長陳偉豪看到有關的帖文，直指「佢哋對足球嗰種態度好多香港球員都要學習」。
《足球女將》的節目在上星期已播完，不過網民仍有討論節目，而節目的最終比賽也在早前進行。就在周一（3月31日）晚有網民在Threads上帖文討論節目的後續。他指電視台不知為何特別喜歡做與體育相關的節目，但表現永遠不好，「虎頭蛇尾」。又指雖然節目中的參加者都很努力，但是他質疑在6個月訓練後，這些成員又回復原有的生活，還有多少人繼續踢波？又指如果踢波不是求贏的話，又有何用。帖文隨即吸引了前香港代表隊隊長的陳偉豪注意。
「大豪」陳偉豪回應就指「咁跑馬拉松係咪一定要諗住贏先至跑」，他指出運動不是人人都是要贏，而是要挑戰自己，不一定要比較。他又表示，電視台喜歡拍體育類節目，也正是因為其他電視台沒有，也可以讓一般電視觀眾了解運動及體育精神。他指：「體育唔係淨係分勝負，贏輸只係個結果，最重要係參與嘅過程學到啲乜嘢。」
網民：最有資格回應
作為香港隊隊長多年，他更指出：「足球同其他運動最大分別係，除咗個人能力，體能要求同埋合作性這幾樣嘢加埋一齊」，他表示：「你跑步自己跑得快唔需要等其他人，但係團體運動就要靠其他隊友，所以話團體運動難道係比其他個人運動高。」由於部份的球員其實都有跟大豪的足球訓練班學習，他指自己都認識這些參加者：「我認識嘅呢一班足球女將，唔係淨係做show俾人睇，佢哋係好努力想做好呢件事，佢哋除咗為呢個節目練習之外，自己有其他工作，跟住再約埋一齊去加操」，他最後指出：「佢哋對足球嗰種態度好多香港球員都要學習，因為佢哋係求進步，好努力去練」他指自己都「好proud of 佢地」。
不少留言網民一方面質疑帖文網友對體育的認識，又指「你應該係一個都唔踢波嘅人」。而不少網友都大讚陳偉豪的回應，並認為他的回應是最有說服力和最有資格。而陳偉豪的回應甚至獲得的「讚」還比原文為多。