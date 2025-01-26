足球女將｜蘇皓兒受訓感崩潰回家以淚洗面 郭思王頌茵呻苦不堪言

蘇皓兒、郭思、王頌茵、馬詠茹、馬俊怡、梁庭欣、文毅施、黃可盈及楊浩兒等今日為ViuTV全新節目《足球女將》錄影。《足球女將》以成立一隊女子足球隊為目標，首輪招募24位有運動細胞的美女藝人和KOL等，由零開始進行四個月的特訓及與不同球隊作賽。過程中，她們要爭取只有11名的出線名額。最後，成功出線的參賽者將會成立一隊足球隊，公開挑戰香港女子足球隊伍。

由於今日氣溫驟跟，一眾足球女將冒住寒風在球場進行4分鐘熱身賽，接受訪問時更凍到𠽌𠽌聲。蘇皓兒、郭思、王頌茵接受訪問時，坦言受訓過程苦不堪言，王頌茵表示自己想挑戰自己才參與，蘇皓兒指足球場比籃球場大很多，整個人都在崩潰中度過，「最開頭我係全隊人最崩潰嗰一個！」她續指因為體能不及隊友，控球技術未如理想等，都令她感到沮喪，她更承認自己的體能是眾人最差的一個。王頌茵更即場爆蘇皓兒因為不同挫敗而回家痛哭。

超大運動量

郭思表示收到節目邀請時，大感興奮，自己是本著成為足球明星的心理，並看下自己的足球生涯可以走到多遠。她坦言也沒有想過訓練過程是如此辛苦，更跟蘇皓兒不時互傳訊息慰問。王頌茵指踢波有很多身體碰撞，每次回到家發現有不少瘀傷，需要不停搽藥膏。

三女表示自從踢波之後，肌肉都增加了不少，食量沒有減少，反而因為運動量大了而瘦了下來。她們表示將於年初四在大球場出現，但未知到時是否要落場踢波。