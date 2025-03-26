足球女將｜蘇皓兒洗脫「一分鐘體能」污名 被成員「威逼」重現《Candy Ball》舞蹈

透過招募24位有運動細胞的藝人和KOL等參與，希望經過5個月地獄式訓以成立一隊女子足球隊的ViuTV真人騷節目《足球女將》，不知不覺已進入尾聲階段，足球隊各位置成員亦已塵埃落定。其中知名度最高、有「宅男女神」之稱的蘇皓兒（Chloe）更以高姿態第一名被選定做球隊8號進攻中場成員，成績驕人！

蘇皓兒洗脫「一分鐘體能」污名 今次Chloe完全拋開昔日的女神形象的包袱，每次訓練都全力以赴，日前Chloe在IG分享拍攝《足球女將》的花絮點滴，並留言寫下：「成功需苦幹之就算起點幾低都唔緊要。最重要有急起直追嘅鬥心，特此紀念今次訓練可以捱到最後，洗脫『一分鐘體能』污名的me!!!」經過一連串的地獄式訓練，Chloe的實力越來越強，她的表現讓一眾教練讚不絕口紛紛稱讚能力上升，而Chloe亦希望大家一齊繼續見證球隊的成長。而昨晚在節目中，球隊首次與中學生進行友誼賽，結果小勝2比1，得到首場勝利，認真可喜可賀。