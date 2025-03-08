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娛樂
2025-03-08 20:12:43

足球女將｜蘇皓兒Chloe腳傷初癒 半月內出戰足球籃球賽 Kylie C.鄭杞瑤自封「速度型炸彈」(有片)

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蘇皓兒出席《足球女將》記者會。(吳康琦攝)

蘇皓兒出席《足球女將》記者會。(吳康琦攝)

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ViuTV全新節目《足球女將》將於下周一(10日)起播出，節目招募了24位有運動細胞的美女藝人和KOL等，由零開始進行5個月特訓及與不同球隊作賽。其中21位足球女將今日「三八婦女節」，聯同主教練郭嘉諾、助教陳安立Brain和蘇家豪，以及技術總監丘建威現身記者會造勢，眾女將們分小組玩遊戲，ViuTV總經理鍾廣德更親自逐一送贈御守，為各女將爭取11名出線名額加油。成功出線的參賽者將會成立一隊足球隊，在3月30日公開挑戰現役香港女子足球隊伍。

21位足球隊成員聯同主教練郭嘉諾、助教陳安立Brain和蘇家豪，以及技術總監丘建威現身《足球女將》記者會造勢。(吳康琦攝) 眾女將獲ViuTV總經理親手送上御守。(吳康琦攝) 蘇皓兒、Kylie C.鄭杞瑤、Cathy仔、郭思與陳安立Brian齊齊受訪。(吳康琦攝) 《足球女將》的隊員現身記者會，大玩遊戲。(吳康琦攝) 《足球女將》的隊員現身記者會，大玩遊戲。(吳康琦攝) 香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生。 ViuTV總經理鍾廣德送贈御守予所有隊員。

蘇皓兒搵張繼聰Edan同隊打籃球

蘇皓兒(Chloe)、Kylie C.鄭杞瑤、王頌茵(Cathy仔)、郭思與Brian齊齊受訪，4位球員接受為期5個月的訓練，無一幸免受傷。Chloe率先自爆近一個月再受傷，鼠蹊肌肉勞損，「對我來講比較頹廢，因為好似隊友進步緊，自己卻跟唔到操，每次坐喺球場好無聊，又心急想康復。」每星期5日，晨操晚練，實在吃不消，幸好郭Sir恩准完全躺平，休息一星期後，終於康復。不過，擅於打籃球的Chloe將於3月迎戰兩場大賽，分別是《生啤盃籃球明星賽》，以及爭取出線參與《足球女將》的終極大戰，「我有3個月冇打籃球，所以嚟緊都要練籃球，唔可以失禮。」她自爆選了張繼聰、Brian、Edan、Agent. L等做拍檔，屆時靠他們助攻搶3分波。
 

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蘇皓兒Chloe獲大讚準時練習兼且從不缺席，獲封為「敬業女將」。(吳康琦攝) 蘇皓兒Chloe將於3月內迎戰足球和籃球大賽。(吳康琦攝) 王頌茵自言初訓練已受傷，全靠隊友才能堅持下去。(吳康琦攝) Kylie C.鄭杞瑤自封為「速度型炸彈」。(吳康琦攝) 蘇皓兒Chloe參加不少運動節目。(吳康琦攝)

王頌茵心靈受挫

Cathy仔自言向來是運動白痴，頭兩個月訓練已受傷，進度大大落後，「心靈極度受挫，休養後再參加訓練，呢班隊友俾咗好多鼓勵同勇氣我，直到呢刻都唔放棄，都係因為佢哋。」Brian笑言，自從知道Cathy仔參加這節目，已開始擔心她是首位因受傷退出的隊員，「因為佢以前行路都會戥親撞瘀，經過咁多個月練習禮，我都好proud of佢。」他更自爆，「我冇踢都受傷，我心傷，踢到每個女仔踢到拉傷又痛，真係心痛，有為佢哋暗暗地流淚。」他指眾女將實在太搏命，擔心他們為拍節目弄至有後遺症。

王頌茵Cathy仔自認是運動白痴。(吳康琦攝) 郭思笑言受訓5個月，仍然健全。(吳康琦攝) 陳安立Brian自言為女子足球員受傷感心傷。(吳康琦攝) 郭思自封為「路邊殺手」。(吳康琦攝) 擔任助教的陳安立被指太溫柔，立即扮惡鬧人。(吳康琦攝)

借出軌解釋「越位」

共同受訓見盡彼此醜態和絕技，談到各成員的綽號，郭思率先自封為「邊路殺手」，卻被3位隊友指她是「郭思奇蹟，又快又怪。」Chloe則獲Brain大讚排練準時練兼且從否不缺席，獲一致讚同為「敬業女將」。Kylie C獲讚爆炸力十足，她自封為「速度型炸彈」，相比起之拍潛水節目《潛在挑戰中》，她直言，「潛水比踢波易好多，雖然我好怕水，潛水難度係1分，足球係10分，因為太多不同技術，位置組織等，所有嘢都超難，即使我睇咗十幾年波都冇幫助。」談到有關對球例的認識，身為助教的Brain即席示範以「出軌」講解何謂「越位」，不過眾人卻表示聽不明白。
 

21位女足球員現身《足球女將》記者會

王頤 (Ocean)出席《足球女將》記者會。 主教練 郭嘉諾 (Kwok Sir)出席《足球女將》記者會。 米姬(Maggie)出席《足球女將》記者會。 吳少娟(Shiho)出席《足球女將》記者會。 吳慧琪(kiki)出席《足球女將》記者會。 技術總監 丘建威 (Yau Sir)出席《足球女將》記者會。 倪碧賢(NB)出席《足球女將》記者會。 馬俊怡(Rose Ma)出席《足球女將》記者會。 馬詠茹 (Vivian)出席《足球女將》記者會。 梁庭欣(Ting Yan)出席《足球女將》記者會。 梁雅貽(Nikita)出席《足球女將》記者會。 陳偉萍(Ping)出席《足球女將》記者會。 陳詠琛 (Sum)出席《足球女將》記者會。 湯珮明(Tong Ming)出席《足球女將》記者會。 黃可盈(Flavia)出席《足球女將》記者會。 楊浩兒(Manchester)出席《足球女將》記者會。 董嘉儀(Lulu)出席《足球女將》記者會。 鄭杞瑤(Kylie C.)出席《足球女將》記者會。 羅海尤(Muji)出席《足球女將》記者會。 羅詠琪(Wingki)出席《足球女將》記者會。

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