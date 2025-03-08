足球女將｜蘇皓兒Chloe花半年學踢波 嘆冇打籃球3個月 Kylie C.鄭杞瑤「速度型炸彈」(有片)

ViuTV全新節目《足球女將》將於下周一(10日)起播出，節目招募了24位有運動細胞的美女藝人和KOL等，由零開始進行5個月特訓及與不同球隊作賽。其中21位足球女將今日「三八婦女節」，聯同主教練郭嘉諾、助教陳安立Brain和蘇家豪，以及技術總監丘建威現身記者會造勢，眾女將分小組玩遊戲，總經理鍾廣德更親自逐一送贈御守。

蘇皓兒搵張繼聰Edan同隊打籃球 蘇皓兒(Chloe)、Kylie C.鄭杞瑤、王頌茵(Cathy仔)、郭思與Brian齊齊受訪，4位4球員接受為期5個月的訓練，無一幸免受傷。Chloe率先自爆每近一個月受傷，鼠蹊肌肉勞損，「對我來講比較頹廢，因為好似隊友進步緊，自己卻跟唔到操，每次坐喺球場好無聊，又心急想康復。」每星期操5日，晨操晚練，實在吃不消，幸好郭Sir恩准完全躺平，休息一星期後，終於完全康復。不過，Chloe將於3月內迎戰兩場大賽，分別是《生啤盃籃球明星賽》和《足球女將》的終極大戰，「我有3個月冇打籃球，所以嚟緊都要練籃球，唔可以失禮。」她自爆選了張繼聰、Brian、Edan、Agent. L等做拍檔，屆時靠他們助攻搶3分波。



王頌茵心靈受挫 Cathy仔自言向來是運動白痴，頭兩個月訓練已受傷，進度大大落後，「心靈極度受挫，休養後再參加訓練，呢班隊友俾咗好多鼓勵同勇氣我，直到呢刻都唔放棄，都係因為佢哋。」Brian笑言，自從知道Cathy仔參加這節目，已開始擔心她是首位因受傷退出的隊員，「因為佢以前行路都會戥親撞瘀，經過咁多個月練習禮，我都好proud of佢。」他更自爆，「我冇踢都受傷，我心傷，踢到每個女仔踢到拉傷又痛，真係心痛，有為佢哋暗暗地流淚。」他指眾女將實在太搏命，擔心他們為拍節目弄至有後遺症。

借出軌解釋「越位」 共同受訓見盡彼此醜態和絕技，談到各成員的綽號，郭思率先自封為「邊路殺手」，卻被3位隊友指她是「郭思奇蹟，又快又怪。」Chloe則獲Brain大讚排練準時練兼且從否不缺席，獲一致讚同為「敬業女將」。Kylie C獲讚爆炸力十足，她自封為「速度型炸彈」，相比起之拍潛水節目《潛在挑戰中》，她直言，「潛水比踢波易好多，雖然我好怕水，潛水難度係1分，足球係10分，因為太多不同技術，位置組織等，所有嘢都超難，即使我睇咗十幾年波都冇幫助。」談到有關對球例的認識，身為助教的Brain即席示範以「出軌」講解何謂「越位」，不過眾人卻表示聽不明白。

