足球女將｜Rose Ma踢波要帶定哮喘藥 文毅施馬詠茹初嘗足球滋味

馬詠茹、馬俊怡、梁庭欣、文毅施、黃可盈及楊浩兒等今日為ViuTV全新節目《足球女將》錄影。《足球女將》以成立一隊女子足球隊為目標，首輪招募24位有運動細胞的美女藝人和KOL等，由零開始進行四個月的特訓及與不同球隊作賽。過程中，她們要爭取只有11名的出線名額。最後，成功出線的參賽者將會成立一隊足球隊，公開挑戰香港女子足球隊伍。

由於今日氣溫驟降，一眾足球女將冒住寒風在球場進行4分鐘熱身賽，前單車選手馬詠茹、馬俊怡(Rose Ma)、前劍擊選手文毅施及梁庭欣接受訪問時更凍到𠽌𠽌聲。Rose Ma表示同場有運動員，自己的體能遠遠不及她們，更自備定哮喘藥以備不時之需。她坦言事前有上過足球興趣班，對足球的認識只是皮毛。她自覺參加今次節目後，體能上升了不少。

梁庭欣表示自己從未接觸過足球，但很愛群體的運動，如排球、手球及籃球。文毅施稱過去一直都是玩劍擊，退役後有玩排球，但主力都是用手的運動，所以今次嘗試用埋腳的足球，挑戰自己。馬詠茹表示自己雖然是踩單車用腳為主，在體能上自己有一定優勢，但球類運動就非常少接觸，亦是她的弱項，而且距離感控制亦不及其他隊友，對她來說有一定挑戰。

文毅施稱昔日玩劍擊也有團體賽，但都是個人上陣再換人，來到球類活動會有時因為失分埋怨自己，因此在開始時曾感到不少挫敗，到後來大家建立了團隊精神，大家互補不足。 馬詠茹與Rose Ma亦提到她們今次24位女仔走在一起，大家在練完波之後，都會一起食飯、吃糖水，感情非常好。

另外，黃可盈、楊浩兒表示受訓期間遇到不少困難，如跟眾人如何建立默契，大家的進度有不同，會怕自己的表現拖累他人。黃可盈表示自己平時也有健身，但耐力、爆發性就不太擅長。楊浩兒稱參加《足球女約》之前幾個月，自己每星期遊水幾次，但發現體能仍是差一點。她們表示每個人都傷痕纍纍，更謂大家的感情幾好。她們提到有幾次賽事都是找來同一位球證，對方見證著她們成長，又為她們打氣。她們又提到去年9月底一次踢波，因為下大雨的關係，搞到天氣非常凍，最後有不少人因此而病倒。 楊浩兒因為住澳門的關係，為了練波需要半夜3點幾出門口，趕及6點幾在球場練波。黃可盈坦言是夜瞓一族，最難捱是早起練波，如今已經適應，並謂今次參與令她愛上足球，希望節目完畢之後，大家仍可以聚埋一齊踢波。