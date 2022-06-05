跨性別新星Hunter Schafer憑《毒癮女孩》爆紅 夜蒲被拒開直播公審惹爭議

HBO大熱美劇《毒癮女孩》（Euphoira / 又名：高校十八禁），大尺度描寫藥物濫用、開放的兩性關係及LGBTQ議題，播出兩季均帶來極大迴響，更捧紅一眾演員，當中女主角Zendaya更贏得艾美獎視后。



Zendaya與劇中的跨性別拍檔Hunter Schafer擦出不少火花，近日Hunter Schafer成為話題人物，她在IG直播到德國夜店「Sliq」，可是到夜店時卻被拒諸門外，Hunter不滿開直播指：「這店對跨性別族群不安全。」又把鏡頭對準店外保安於網上公審，又問對方名字，但保安用手遮面及拒絕回應，Hunter Schafer更叫網友抵制該店，事件在歐美引起熱烈討論。發生今次公審後，網民反應兩極，有人稱讚Hunter勇於發聲，但也有人認為其做法過於衝動，保安也是盡責或聽命行事，不應該搵基層員工來出氣。