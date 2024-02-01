跳《Eye To Eye》花開富貴版 Me&被新舞步嚇親兼頭癢

譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的女團Me&，最近為東涌東薈城名店倉「蝶舞．花見」新春活動拍攝宣傳片。Me&為配合新年主題，特意改編《Eye To Eye》舞步，打造《Eye To Eye》花開富貴特別版。 Me&於多個賀年花藝裝置下跳舞，當途經中式拱門，小橋和涼亭時，突然上演宮鬥劇橋段，非常搞笑。Feanna笑說：「場景好有古代感覺，我哋啱啱有好多小劇場，好好玩。」對於花開富貴特別版《Eye To Eye》，Feanna坦言：「第一次收到要改舞步時差啲嚇襯，因為得兩日時間排，冇乜信心，好彩Vian有幫我補習。」Vian補充說：「今次隻舞嘅concept係花開富貴，大家期待下。」

Me&特意改編《Eye To Eye》舞步以配合新年主題。

農曆新年將至，問他們有甚麼新年習俗要遵從，Mandy表示沒有，Feanna說：「年初一唔可以洗頭，但真係跟唔到，所以每年嘅年初一，我一過12點就會衝去洗頭。」她續指每年年三十晚，一家人都會聚在一起吃團年飯：「我哋會包餃子，屋企人會擺開心果喺入面，邊個食到粒開心果就代表今年順利。」Mandy聽後興奮地說：「我要去你屋企過年。」Feanna自信表示：「我年年都食到，因為我媽咪會私心擺3粒。我阿爸勁sweet，有一年佢食到，然後佢夾落我媽媽個碗度。」