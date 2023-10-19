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娛樂
2023-10-19 17:03:24

身教下一代環保 謝安琪唔介意做星媽

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Kay特別喜歡「WWF FOR THE FUTURE 綠色生活用品系列」。

謝安琪(Kay)今日出席百佳「共同祝福未來，實踐綠惜生活」，席上播出其愛女張靖(Kakaball)拍攝的宣傳片，身為最萌星二代，Kakaball面對鏡頭毫不忸怩，活潑可愛，完美繼承張繼聰與Kay的基因，她看畢不禁甜笑，讚女兒cute：「最開心是可以將環保意識傳下去，讓人類的唯一棲所得以延續，意義非凡。」Kay又指，丈夫有睇Kakaball的演出，對女兒表演相當滿意，問到會否讓女兒當童星，Kay說：「冇人搵佢拍戲，有都要睇劇本，會俾佢自由發揮。」

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Kay看畢Kakaball拍攝的宣傳片後，不禁甜笑讚女兒cute。

環保是為下一代著想

Kay看到百佳就環保的努力，同時亦提醒自己要更加出心出力，她說：「每個有影響力的人與團體，如何可以做多一步，只要眾志成城，便能更有效保護環境。例如閒時我會跟家人參與海灘清潔等的不同類型義工活動，以及回收活動；加上一直自備環保袋購物，小朋友出外會自備水樽，全家人為環保出分力。」

向來廿四孝媽咪的Kay，環保是為下一代著想，亦是為人父母應盡的責任：「百佳推動『百佳綠色學校計劃』，跟年輕人介紹可持續農務、能源效益、減廢回收及生態保育的訊息，教導他們從日常生活開始愛護環境、減排節能，我覺得這項計劃極具意義，真正為下一代著想，希望大家多多支持。」

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Kay出席百佳「共同祝福未來，實踐綠惜生活」啟動禮。

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