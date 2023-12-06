車婉婉入行31年開騷 向展鵬深夜出po寸爆︰九唔搭八的歌星

車婉婉入行31年，近年因為《中年好聲音》帶挈，令她的人氣再次上升，近日她更宣布舉行首個音樂會。車婉婉開騷的地點是近日馬浚偉舉行音樂會的新場館，定於明年1月13日晚上8時舉行，票價劃一是680港元。馬浚偉當時稱場地可以容納800人，但因為他的舞台設計，所以只允許600多人入場，估計今次車婉婉演出扣除舞台位置，可以讓600至700人入場。

車婉婉帖文以「車婉婉首度開個人音樂會」為題，稱「邀請到伍仲衡先生擔任音樂總監」，帖文又提到她過去幾首大熱作品，包括︰《不必刹掣》、《會過去的》、《彩色世界》、《情的代價》及最新歌曲《遲來的加冕》。此po一出，大姐Ming林建明已留言讚好，鄭希怡、JW、阿Sa蔡卓妍、佘詩曼、陳煒、蔡一智、羅啟豪等也有留言支持。

向展鵬出po寸爆無面俾

不過，有參與《中年好聲音2》的向展鵬似乎跟車婉婉有牙齒印，深夜出po寫道︰「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些，我連一首她的歌都未聽過！」而他用的照片就是模糊了的車婉婉海報，照片見到車婉婉的五官都用超重手的馬賽克處理。

之後他再寫道︰「恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我甚麼都知道，但她好扮嘢，仲串我，我為有………..」早前他出席《中年好聲音2》謝師宴，照片僅分享跟肥媽（Maria Cordero）、韋綺姍等合照，但未見有同場的車婉婉，而有車婉婉的大合照上則未見向展鵬的踪影。