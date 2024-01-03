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娛樂
2024-01-03 22:26:05

車婉婉感冒險失聲變藥煲 親揀7首歌曲練跳唱

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車婉婉找來Sunny Wong為她排舞。

車婉婉將於本月13 日舉行個唱，忙於操練及彩排的她今早先出席《妳不是她》的宣傳活動，下午又到北角的跳舞室彩排舞蹈。婉婉邊唱邊跳，動作熟練，完全沒有雞手鴨腳情況。

車婉婉中午出席《妳不是她》。

感冒變藥煲

她稱早前有少少感冒，自己以為沒特別，但去到昨日發現聲音開始出了問題，於是立即去看醫生，醫生更開了一大堆藥，連自己見到也嚇親︰「姑娘話啲藥係我嘅，我見到話『我食呢堆都飽啦』，好彩尋日食完，今日把聲先好啲！尋日仲要係band rehearsal，只可以輕聲唱，成把聲沙晒！」她信心滿滿表示「依家病咗都係好嘅！起碼到時我有抗體，唔使驚啦到時。」

車婉婉近日因感冒，急急求醫。

搵Sunny Wong排舞

提到快歌的部份，她揀了7首歌作為跳唱部份，笑言是玩自己，但求為觀眾睇得開心，令大家過一個開心的晚上。她表示幸有Sunny Wong，因為對方知道她有幾多斤兩，所以在舞蹈安排上令她很易掌握，「佢排得好，佢都有不停提我，希望我可以做到佢要求。佢排嘅嘢都係令個人喺舞台好易聚焦，我好信得過佢！」

孫耀威做嘉賓

早前她表示要操出馬甲線，她表示已操到半條，每天都好勤力，希望到時試衫時，可以更fit，便可以少布一些。她稱不敢多想，只好努力做好每一天，以及保持聲線。

至於嘉賓除了有《中年好聲音》的成員外，她亦請來孫耀威一齊唱歌。問到《會過去的》是否在今次歌單之上，她表示一定會唱，但至於是不是合唱模式，還是用別開生面的方式獻唱，就有待觀眾到時入場揭曉。

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