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娛樂
2024-01-21 15:48:06

車婉婉繼續被狙擊 向展鵬︰臭口女歌星

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車婉婉跟向展鵬無啦啦結怨。

車婉婉早前完成入行多年的首個個人演唱會，惟她開騷前被《中年好聲音2》的參賽者向展鵬出PO指她是「九唔搭八的所謂歌星」，更聲稱自己跟對方相識近30年，「我甚麼都知道，但他(她)好扮嘢，仲串我」並認為她應該要到欣澳站開騷比較好。

車婉婉再度被向展鵬狙擊。

向展鵬︰某個所謂臭口女歌星

沒想到事隔個半月，向展鵬又再貼出車婉婉被模糊的照片，留言說︰「某個所謂臭口女歌星，開完她人生中只是得一場的演唱會，香港恆指也真的跌到萬五點。」恆指下跌與車婉婉開騷究竟有何關係，相信只得向展鵬才知道。

車婉婉︰一頭霧水

車婉婉去年被問到為何會被向展鵬發文鬧爆，她表示完全不知道發生甚麼事，並稱出席《中年好聲音》謝師宴時，向展鵬主動上前跟她說︰「我識咗你好耐啦！我以前都學唱歌嘅！」車婉婉續答︰「係咩？係邊度識？你係咪跟曾路得學唱歌？」

她表示真的對他沒有印象，並稱當晚也有跟他合照。她向傳媒表示自己見報道出之後，不斷反覆思考究竟說錯了甚麼，她說︰「我有同佢講想佢留得耐啲，希望佢好似吳大強咁唱多啲英文歌，但可惜你揀錯歌。如果我當時掛一漏萬，聽唔到佢講嘢，真係好sorry，但個個參賽者都好關心。」她坦言跟向展鵬一向沒有聯絡，「佢如果覺得喺個聚會有咩唔開心，希望佢唔好唔開心，但我真係一頭霧水，同埋個晚我又冇開心，都冇亂性呀。」

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車婉婉入行31年，終於迎來首個個唱。

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