車婉婉開騷重拾潮人打扮誓要操出馬甲線 預告《中年好聲音》有份做嘉賓

車婉婉將於2024年1月13日在胡李名靜體育館(又名東蒲)舉行《Next Step Stephanie 2024 車婉婉音樂會》。今日她在灣仔舉行個唱發布會，並由伍仲衡擔任音樂總監。婉婉在記者會上表示19年已經收到主辦機構邀請開音樂會，但自覺時間不對，直至今年10月31日，她再次收到對方邀請，她就決定開騷，她笑言︰「人哋都唔驚，我都唔怕啦！」 她稱自宣布開騷之後，不少歌迷留言希望她可以請到某些歌手做嘉賓，但她就大賣關子。她表示自17歲參加新秀入行，直至現在行了很多步(step)，希望藉今次音樂會跟歌迷一齊回憶她的銀色旅程，她又謂自己入行31年才開騷，自言是個奇葩。

多謝 曾志偉 及多位導演 車婉婉在活動上逐一多謝主辦及協辦機構，亦特別多謝TVB兩位高層，分別是曾志偉及何麗全，因為二人都給予她很大的鼓勵，又多謝陳嘉上、林超賢、杜琪峯等導演，因為他們都成就了今天的車婉婉。 她接受訪問時提到自己10月知道要開騷之後，自言因為對開騷是零經驗，因此常問團隊很多愚笨的問題，「活到咁多年都有咁多新嘢學，有時我都跟團隊講唔好介意，我真係唔識。」她稱為了今次開騷，在聖誕假期不能抽太多時間陪囝囝，因為自己要為跳舞環節做準備，屆時亦會設計一個串燒歌環節，希望令在場觀眾也可以跟她一齊唱。

提到演唱會海報，甚至今日記招的打扮都是型人路線，有別過去媽媽的打扮，她稱自己出道初期是行中性打扮，造型師一收到消息，自言要她重拾潮人打扮，她亦曾一度為此感到困惑，擔心自己handle不來，造型師及團隊都認為她很有個人風格，自己也沒想到出來的反應很不俗。