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娛樂
2024-01-28 18:47:03

車銀優下月推首張專輯 邀India Eisley擔任MV女角

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車銀優下月有新劇推出，並發行首張專輯。

韓國男星車銀優，將於215日發表首張個人專輯，並且在MV中邀請了知名演員India Eisley參演。India EisleyOlivia Hussey的女兒，她在netflix劇集《鏡中驚魂(Look Away)中表現出色，並持續開拓新戲路，因此成為備受矚目的新星。

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人們對India Eisley參演MV，抱有很高期望。

新劇《Wonderful World》即將上映

車銀優的首張個人專輯，公布發行後受到廣泛關注，他出道近8年才發布首張個人專輯，雖然之前發行過多首原聲帶(OST)。人們對於他新專輯中的內容均非常好奇，而且因為India Eisley的參演，樂迷對MV中將展示的內容，抱有極高期望，因為人們在電視劇《青春密(The Secret Life of the American Teenager)》、《高牆邊的混亂》(Frauda)《鏡中驚魂精彩的演出。此外，車銀優將在MBC新劇《Wonderful World》中飾演權善，該劇預計於31日播出。

 

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車銀優將在2月17日於蠶室室內體育館，舉辦首場粉絲演唱會。

亞洲巡迴fans meeting

 

經理人公司Fantagio宣布，車銀優首場fans meeting將於217日在首爾蠶室室內體育場舉行，屆時他將首次公開演唱個人專輯中的曲目。之後將會在、馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、新加坡、印尼等亞洲地區舉行，舉行巡迴fans meeting

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India Eisley近年在不少電影及電視劇中有出色表現。

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