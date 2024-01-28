車銀優下月推首張專輯 邀India Eisley擔任MV女角

韓國男星車銀優，將於2月15日發表首張個人專輯，並且在MV中邀請了知名演員India Eisley參演。India Eisley是Olivia Hussey的女兒，她在netflix劇集《鏡中驚魂》(Look Away)中表現出色，並持續開拓新戲路，因此成為備受矚目的新星。

人們對India Eisley參演MV，抱有很高期望。

新劇《 Wonderful World 》即將上映 車銀優的首張個人專輯，公布發行後受到廣泛關注，他出道近8年才發布首張個人專輯，雖然之前發行過多首原聲帶(OST)。人們對於他新專輯中的內容均非常好奇，而且因為India Eisley的參演，樂迷對MV中將展示的內容，抱有極高期望，因為人們在電視劇《青春密語》(The Secret Life of the American Teenager)》、《高牆邊的混亂》(Frauda)及《鏡中驚魂》有精彩的演出。此外，車銀優將在MBC新劇《Wonderful World》中飾演權善律，該劇預計於3月1日播出。

亞洲巡迴 fans meeting 經理人公司Fantagio宣布，車銀優首場fans meeting將於2月17日在首爾蠶室室內體育場舉行，屆時他將首次公開演唱個人專輯中的曲目。之後將會在、馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、新加坡、印尼等亞洲地區舉行，舉行巡迴fans meeting。