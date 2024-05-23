車銀優同朴寶劍都輸俾佢？　日本網民票選十大韓星當理想男友

唔少女生都情迷韓星Oppa，對其存有一定幻想。近日，日本網站「Rankingoo」向1,993名各年齡層女性進行調查，以票選方式了解佢哋心目中嘅理想韓星男友，排名結果超意外，男神車銀優跌出榜首。
第10名：鄭容和
韓國男團CNBLUE隊長鄭容和以爽朗笑容見稱，日本女生認為佢雙眼特別可愛，更帶有一份酷酷嘅感覺。
第9名：李俊昊
出身自男團2PM嘅李俊昊近年透過劇集《衣袖紅鑲邊》和《歡迎來到王之國》大紅，日本女生覺得李俊昊外表嚴肅，但性格溫柔善良，超吸引。
第8名：任時完
任時完予人感覺爽朗真誠，令人感到傾心，有女生更表示相當期待佢之後喺《魷魚遊戲2》嘅演出。
玉澤演極具反差感
第7名：李鐘碩
李鐘碩過往出演多套劇集都大受歡迎，包括《聽見你的聲音》、《W－兩個世界》、《當你沉睡時》等等，成為一線男演員；2022年與IU認愛，今年3月IU舉行世界巡迴演唱會首爾場，李鐘碩更被拍到手握應援手燈低調坐喺觀眾席支持女友。
第6名：朴炯植
韓國男團ZE:A出身嘅朴炯植轉型至演員，於劇集《大力女子都奉順》首度擔綱男主角，因而人氣上升，接受調查嘅日本女生就認為朴炯植又型又靚仔。
第5名：玉澤演
玉澤演被指除咗演技好，外型方面亦相當討好，認為佢冷靜嘅外貌下卻擁有可愛笑容，極具反差感，令人心臟砰砰跳。
第4名：珉豪
珉豪擁有超高顏值，因而成為男團SHINee「門面擔當」；性格方面溫暖又親民，無論外貌定性格都令人難以抵擋。
朴寶劍擁有陽光笑容
第3名：車銀優
車銀優一向因帥氣外表及183公分身高被封男神，加上笑容溫暖，唔少日本女生都表示想要一個咁樣嘅男朋友。
第2名：朴寶劍
朴寶劍擁有陽光笑容，加上個性善良，係圈中公認嘅零負評男神，受訪嘅女生認為佢完美無缺，想像與朴寶劍成為戀人嘅話，每次見面都一定會好開心。
第1名：朴敘俊
朴敘俊成為日本女生心中嘅理想男友，朴敘俊身高185cm，高挑身材加埋健碩肌肉相當吸引；有日本女生更認為朴敘俊笑容溫柔甜美，好想每日都見到呢個笑容。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈