車銀優同朴寶劍都輸俾佢？　日本網民票選十大韓星當理想男友

日本網民票選韓星理想男友Top 10 車銀優僅得第三 被誰打敗？

第8名：任時完

任時完予人感覺爽朗真誠，令人感到傾心，有女生更表示相當期待佢之後喺《魷魚遊戲2》嘅演出。 玉澤演極具反差感 第7名：李鐘碩

李鐘碩過往出演多套劇集都大受歡迎，包括《聽見你的聲音》、《W－兩個世界》、《當你沉睡時》等等，成為一線男演員；2022年與IU認愛，今年3月IU舉行世界巡迴演唱會首爾場，李鐘碩更被拍到手握應援手燈低調坐喺觀眾席支持女友。 第6名：朴炯植

韓國男團ZE:A出身嘅朴炯植轉型至演員，於劇集《大力女子都奉順》首度擔綱男主角，因而人氣上升，接受調查嘅日本女生就認為朴炯植又型又靚仔。

第5名：玉澤演

玉澤演被指除咗演技好，外型方面亦相當討好，認為佢冷靜嘅外貌下卻擁有可愛笑容，極具反差感，令人心臟砰砰跳。 第4名：珉豪

珉豪擁有超高顏值，因而成為男團SHINee「門面擔當」；性格方面溫暖又親民，無論外貌定性格都令人難以抵擋。 朴寶劍擁有陽光笑容 第3名：車銀優 車銀優一向因帥氣外表及183公分身高被封男神，加上笑容溫暖，唔少日本女生都表示想要一個咁樣嘅男朋友。 第2名：朴寶劍 朴寶劍擁有陽光笑容，加上個性善良，係圈中公認嘅零負評男神，受訪嘅女生認為佢完美無缺，想像與朴寶劍成為戀人嘅話，每次見面都一定會好開心。