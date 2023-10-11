車銀優新劇《犬系戀人》 獲全球粉絲票選封10月最期待韓劇

車銀優主演的全新浪漫韓劇《犬系戀人》今晚首播，日前該劇在知名韓娛網站Kpopmap的「10月最令人期待的韓劇」票選中，以35,462票大熱奪冠，成為全球粉絲的私心之選。

朴圭瑛再度挑戰愛情題材劇集，令人期待，她亦透露自己被「海娜」吸引，並表示：「為了演好這個角色，我常常請教周圍有養狗的朋友；加上她是語文老師，海娜作為老師會展現出哪種面貌，我也思考了很多！她不僅可愛，也有勇敢的一面，偶然也會展現出真摯的樣子，她是個懂得如何真正愛人、給予對方慰藉的角色，所以我覺得她很有魅力。」不過問到朴圭瑛《犬系戀人》的看點時，她竟笑言「配角們」相當搶眼：「這算是劇透嗎？劇中會出現很多和『犬娜』很像的小狗，大家也能看到小狗演戲的樣子，我覺得應該會很有趣。」