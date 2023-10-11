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娛樂
2023-10-11 14:00:42

車銀優新劇《犬系戀人》 獲全球粉絲票選封10月最期待韓劇

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車銀優新劇《犬系戀人》 獲全球粉絲票選封10月最期待韓劇

車銀優在《犬系戀人》中飾演陳書元。

車銀優主演的全新浪漫韓劇《犬系戀人》今晚首播，日前該劇在知名韓娛網站Kpopmap的「10月最令人期待的韓劇」票選中，以35,462票大熱奪冠，成為全球粉絲的私心之選。

朴圭瑛再度挑戰愛情題材劇集，令人期待，她亦透露自己被「海娜」吸引，並表示：「為了演好這個角色，我常常請教周圍有養狗的朋友；加上她是語文老師，海娜作為老師會展現出哪種面貌，我也思考了很多！她不僅可愛，也有勇敢的一面，偶然也會展現出真摯的樣子，她是個懂得如何真正愛人、給予對方慰藉的角色，所以我覺得她很有魅力。」不過問到朴圭瑛《犬系戀人》的看點時，她竟笑言「配角們」相當搶眼：「這算是劇透嗎？劇中會出現很多和『犬娜』很像的小狗，大家也能看到小狗演戲的樣子，我覺得應該會很有趣。」

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《犬系戀人》今晚首播。 朴圭瑛再度挑戰愛情題材劇集。

李玹雨笑裏藏刀

至於飾演山神李寶謙的李玹雨則透露角色表現親切，實質笑裏藏刀，是一個充滿反差萌的角色！他還自爆自己是原著粉絲：「我已經看過網漫所有集數，在閱讀的過程中，我竟然有種心動的感覺，非常神奇！我也很好奇這些橋段，在翻拍成電視劇之後會怎樣呈現。」Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》改編自人氣網路漫畫，講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻便會在凌晨變成狗狗，然而破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身份與同一個對象二次接吻！為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜開始主動接近書元，二人將上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」，劇集將於今晚（11日）首播上架，首周連播兩集、其後逢星期三晚上更新一集，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《犬系戀人》被選為「10月最令人期待的韓劇」冠軍。 李玹雨在《犬系戀人》中飾演李寶謙。
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