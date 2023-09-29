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娛樂
2023-09-29 14:31:23

車銀優朴圭瑛再續前緣 合演愛情韓劇《犬系戀人》大玩奇幻人狗戀

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車銀優朴圭瑛再續前緣 合演愛情韓劇《犬系戀人》大玩奇幻人狗戀

《犬系戀人》改編自人氣網漫，以校園為背景。

零角男神車銀優夥拍朴圭瑛主演的Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》，將在10月11日全球首播，屆時「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼韓國播放，帶領觀眾走進秋日浪漫氛圍。

接吻意外變小狗

《犬系戀人》改編自人氣網漫，以校園為背景，講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨變成可愛狗狗，然而破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身份與同一個對象二次接吻！為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜開始主動接近書元，可惜對方性格不僅悶蛋內向，還因為童年陰影非常怕狗，「教師CP」將上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」。

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「短髮女王」朴圭瑛飾演韓海娜。 (1) 「臉蛋天才」車銀優飾演陳書元。

獲封漫改專業戶

早在《犬系戀人》傳出真人化初期，便有不少網民點名車銀優擔任主角，除了因為他擁有超高顏值，現時就讀成均館大學研究所的他也是圈中知名的「腦性男」，與原著中帥氣聰明的數學老師「陳書元」人設不謀而合！此外，繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》後，車銀優四度擔綱主演網漫改編韓劇，因而獲封「漫改專業戶」美名。

年度愛情韓劇《犬系戀人》10.11登陸黃Viu。 Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》，將在10月11日全球首播。

五年前秘密談情

男主角車銀優顏值爆燈固然吸引，女主角朴圭瑛近年亦憑多部OTT話題劇集人氣急升，《犬系戀人》是她相隔兩年再度挑戰的愛情劇種，有望為觀眾帶來不一樣的新鮮感！值得一提的是，車銀優和朴圭瑛早於2018年曾合體主演韓國混聲組合URBAN ZAKAPAYou’re The ReasonMV，當時兩人上演了一段浪漫的辦公室秘密戀情，除了在樓梯間擁抱調情，還偷偷在檯底深情接吻、共度一宵，令人想入非非！時隔五年，二人再續前緣的消息傳出後，隨即讓粉絲原地暴動，網民亦一致看好：「漫畫很好看，很期待電視劇」、「夢幻般的選角」、「演員都是狗狗相」，為台前幕後注下強心針！Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》將於1011日首播，首周連播兩集、其後逢星期三晚上更新一集

朴圭瑛和車銀優早於2018年曾經合體拍攝MV。 事隔五年，朴圭瑛和車銀優再續前緣，讓粉絲相當期待！
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