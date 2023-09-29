車銀優朴圭瑛再續前緣 合演愛情韓劇《犬系戀人》大玩奇幻人狗戀

零角男神車銀優夥拍朴圭瑛主演的Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》，將在10月11日全球首播，屆時「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼韓國播放，帶領觀眾走進秋日浪漫氛圍。 接吻意外變小狗 《犬系戀人》改編自人氣網漫，以校園為背景，講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨變成可愛狗狗，然而破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身份與同一個對象二次接吻！為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜開始主動接近書元，可惜對方性格不僅悶蛋內向，還因為童年陰影非常怕狗，「教師CP」將上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」。

獲封漫改專業戶 早在《犬系戀人》傳出真人化初期，便有不少網民點名車銀優擔任主角，除了因為他擁有超高顏值，現時就讀成均館大學研究所的他也是圈中知名的「腦性男」，與原著中帥氣聰明的數學老師「陳書元」人設不謀而合！此外，繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》後，車銀優四度擔綱主演網漫改編韓劇，因而獲封「漫改專業戶」美名。