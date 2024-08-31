車銀優襲港迫爆商場 學港式潮語 講「我最鍾意你」冧爆Do姐

車銀優表現親民，首先以廣東話跟粉絲打招呼，並與Do姐坐下閒聊，來到美食之都香港，他自爆必食蛋撻，配冷萃黑咖啡更是完美組合。身形高佻又fit爆的他最喜歡做運動。工作方面，他表示剛與挪威音樂人Peder Elias合作推出新歌《Hey Hello》，早前在芬蘭拍綜藝節目，陸續有會參演影視作品。他毫不吝嗇，向在場粉絲們擺心心大派福利，引來歡呼尖叫。

接著又跟Do姐和現場粉絲玩遊戲，除了教粉絲韓文，更即跟場Do姐學廣東話，其中一句是「我最鍾意你」，他嘗試輕聲向Do姐複述時，兩人幾乎頭貼頭，逗得她都心心眼，冧爆笑言：「我好開心，但呢句唔係我諗嘅，佢係同fans講，只不過係驚講錯，佢哄埋嚟講多次試晒有冇錯啫。」另外他還示範了「大癲！好好飲。」，「起身喇！ 陪我飲支NESCAFE」。最後，他又跟粉絲大玩「估中文」遊戲，示範講3句廣東活潮語，包括「點部署」、「笑一個」和「世一」，引起粉絲歡呼。