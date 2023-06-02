軍營性愛片流出後轉戰SWAG　台前輔導長稱曾遭長官「鹹豬手」

記者陳曉涵／採訪報道 在台灣，陸軍八軍團砲兵營輔導長「內內」與男友在營區自拍性愛片遭外流，被記過開除後，內內加入SWAG成為性感主播。內內接受《中天新聞網》專訪時，提起近日「性騷擾」事件頻傳，她自爆曾在軍中也受到「高階長官」在餐敘席間摸、掐屁股性騷擾的往事，以親身經歷呼籲受害者要勇於舉報。 現在私下不會再拍性感影片 內內透露當時聽從爸爸建議大學就讀軍校，出社會就擔任軍職，在性愛影片外流後，原本穩定的軍旅生涯提前終結。 她表示因為自己也曾處理過相關案件，在知情外流後第二天，自己還先想過一輪可能會發生的情境，看似冷靜的她，卻因一通電話當場在滷味攤淚崩：「吃滷味吃到一半就有朋友打來說『妳應該沒事吼？妳有沒有吃飯？』他一講完我就開始大哭！我想說怎麼會這樣子。」坦言自己為做錯事（軍營性愛自拍）已付出代價被開除，現在私下不會再拍性感影片了，手機送修也會擔心。

曾遇到「毛手毛腳」的長官 為違反規定，內內付出代價離開軍隊，但她也認為現在社會輿論風氣對受害者並不友善，她說：「風氣為什麼要檢討被害者？錯的部分我有負責，對前一個單位名聲不好，也是一直有跟他們道歉，但不能因為我在裏面拍，就該被外流！」她認為一碼歸一碼，還是希望大家要注意自己手機私隱。 提及近日時事關於「性騷擾」事件頻繁被爆出，內內透露自己曾在職場上遇到「毛手毛腳」的長官，當時一群同僚在外用餐，酒後竟被長官無禮對待，她說：「我被摸屁股，第一次還有點懷疑是不是回（揮）到，但後來他又掐我屁股！」她認為該名長官借酒裝瘋，當時內內透露自己回家有跟男友反映，但對方官階又比男友高，相當無奈。其他長官知道之後，就盡量避免讓內內和對方接觸，但考量沒有證據，後來她選擇自己消化情緒，未有使用投訴機制。