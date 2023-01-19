軒仔po與Jeffrey裸跑花絮派福利 自嘲：我影響市容我對唔住

張敬軒首度擔正賀歲片《超神經械劫案下》，奉獻從影以來最大膽演出，偕Jeffrey與白只一同裸跑，向來幽默的軒公於今日(年廿八)在IG派福利，po出與Jeffrey的私藏幕後花絮相，寫道：「今日年廿八，搵到張貼題嘅相Po下！我諗我算係有自信，竟然夠膽喺喱條『木契』(Jeffrey)隔離除衫！」再附加搞笑hashtag：「我影響市容我對唔住！」

自爆曾考慮用CG修身 入行以來，一向惜肉如金的軒公仔，今次於《超神經械劫案下》開「褲」，他坦言：「從來未試過在鏡頭面前演出，這樣的無遮無掩，難免有點尷尬與不自然，但始終男生從小到大都會習慣赤膊，而且即場看拍攝出來的效果，大家又覺得幾好笑，所以我覺得這場戲不錯，極富生物科、人體科學等教育意義，可以看到人體正常發育的三個階段！」軒仔更不忘自爆：「這場戲拍攝之前，我們有討論過，要不要自己出錢做CG(修飾身材)？後來都是肉赤，沒叫電影公司做CG，如今看來，我極度懷疑魏浚笙自掏腰包，用CG弄肌肉出來，在此歡迎各位觀眾，在電影票房理想時，齊齊來驗明正身！」電影定於本周六(21日, 年三十)公映。