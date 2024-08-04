軟硬拉闊音樂會｜葛民輝唱「樂悠悠」賀蔡一智「登六」 林海峰爆金句：現實中郭富城冇同彭羚一齊(有片)

軟硬天師林海峰與葛民輝今晚(3日)於亞博合體舉行僅只一場的《軟硬廣播道3號FANS殺人事件》拉闊音樂會 ，為商台踏入65周年台慶月打響頭炮 ，大批fans早已聚集亞博排隊打卡，開騷前DJ黃志淙在台上打碟播歌，引領聽眾回到聽電台節目成長的日子，並邀全場觀眾起身大合唱，以傳統中式生日歌慶祝商台65周年。

演唱會於7時30分開始，率先播出軟硬經典節目《老人菀時間》錄音片段，兩人身穿一紅一藍外套戴著cap帽登場，軟硬讀出聽眾寫來的信，阿葛以朗誦的聲音讀出，其間分段唱出《For You》。接著「整蠱電話」環節，重溫節目片段，並捕捉當年fans在台下重聽的反應，場面搞笑又溫馨，兩人合唱《只因喜歡你》和跳唱《愛我別走》，炒熱全場氣氛。

軟硬又請來多位新生代女歌手擔任嘉賓，分別與Moon Tang、Kiri T和張蔓姿合唱，繼而與3位合唱《點解要大家笠》掀起高潮。在「地下天師流行」，兩人演唱多個商台經典節目如 《芝see菇bi》系列、《早霸王》、《Yes Sir俱樂部》節目主題曲，當播俞琤節目《早晨老友記》的節目聲帶，兩人公開多謝說「冇俞琤冇軟硬，冇軟硬俞琤都係俞琤」。