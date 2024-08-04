軟硬拉闊音樂會｜葛民輝唱「樂悠悠」賀蔡一智「登六」 林海峰爆金句：現實中郭富城冇同彭羚一齊(有片)

軟硬天師林海峰與葛民輝今晚(3日)於亞博合體舉行僅只一場的《軟硬廣播道3號FANS殺人事件》拉闊音樂會 ，為商台踏入65周年台慶月打響頭炮 ，大批fans早已聚集亞博排隊打卡，開騷前DJ黃志淙在台上打碟播歌，引領聽眾回到聽電台節目成長的日子，並邀全場觀眾起身大合唱，以傳統中式生日歌慶祝商台65周年。
演唱會於7時30分開始，率先播出軟硬經典節目《老人菀時間》錄音片段，兩人身穿一紅一藍外套戴著cap帽登場，軟硬讀出聽眾寫來的信，阿葛以朗誦的聲音讀出，其間分段唱出《For You》。接著「整蠱電話」環節，重溫節目片段，並捕捉當年fans在台下重聽的反應，場面搞笑又溫馨，兩人合唱《只因喜歡你》和跳唱《愛我別走》，炒熱全場氣氛。
軟硬又請來多位新生代女歌手擔任嘉賓，分別與Moon Tang、Kiri T和張蔓姿合唱，繼而與3位合唱《點解要大家笠》掀起高潮。在「地下天師流行」，兩人演唱多個商台經典節目如 《芝see菇bi》系列、《早霸王》、《Yes Sir俱樂部》節目主題曲，當播俞琤節目《早晨老友記》的節目聲帶，兩人公開多謝說「冇俞琤冇軟硬，冇軟硬俞琤都係俞琤」。
廣播劇主題曲獨白
在「叱咤904節目主題曲」環節，軟天師葛民輝即場報交通，奉上拉闊版「馬路天使」，並以幽默風格演唱《你好陰毒》，反映香港社會實況。硬天師林海峰則為「劇場版」的廣播劇主題曲獨白，請來雲浩影獻聲演繹《留給最愛的說話》、《未完的小說》、《日與夜》3首廣播劇主題曲，林海峰提到，「在《初戀無限次》裡嘅楊采妮，第一次拍拖係同梁朝偉，到《戀愛二分一》就由楊采妮變成彭羚，即刻撇咗梁朝偉，攬住郭富城，當然現實當中郭富城最終冇同彭羚一齊。」
鬧交鬧最多 草蜢沒拆夥
演唱會後段，今次是軟硬與草蜢自12年前的《草蜢森巴大戰軟硬Fans演唱會2012 GHVSSH》後再次同台，五子跳唱《叱咤勁歌金曲》，全場觀眾high爆。阿葛竟指企C位的蔡一傑喘氣兼甩舞步，兩人笑指草蜢是最長壽的男子組合，林海峰表示，「喺我認識當中，鬧交鬧得最多但長期唔會拆顆仍然喺埋一齊的組合全香港只有這隊殿堂級組合。如果你哋40周年需我同葛民輝伴舞，義不容辭！」軟硬感謝3人答應擔任嘉賓，表示要以大禮回贈，兩人合唱「嘟一嘟，槳悠悠……」，給即將60歲生日的蔡一智，夾在兩人中間的蔡一傑即時笑到踎低，兩人搞笑地為各人的「登六」月份排次序，鬧笑一番後，五子合唱《我們》。