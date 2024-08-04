軟硬拉闊音樂會｜陳奕迅傷後首踏舞台壓軸登場 林海峰與葛民輝唔鬧交有秘訣(有片)

軟硬天師林海峰(Jan)與葛民輝(阿葛)昨晚(3日)於亞博合體舉行僅只一場的《軟硬廣播道3號FANS殺人事件》拉闊音樂會，早前打網球中暑跌傷下巴縫了30針的陳奕迅(Eason)擔任壓軸嘉賓，Eason 以全身黑衣笠頭神秘登場，當除下頭套即全場尖叫歡呼，他演繹哀傷版《老人苑》及《重口味殺人事件》（《重口味》X《廣播道 Fans 殺人事件》)，將現場氣氛推至高峰。Eason在跌傷下巴後首次在香港現身，兩人在台上問候Eason傷勢，感謝對方受傷後沒想過退陣，阿葛大爆Eason媽找他裝修，指兩母子「吹水」功力不相伯仲，不過被阿Jan制止。
合唱《好兄弟》多謝幕後功臣光仔German
嘉賓方面除了有Moon Tang、Kiri T、張蔓姿、雲浩影(Cloud)、多年老友草蜢和Eason，兩人亦請來節目的兩位幕後功臣光仔與German，4人合唱《好兄弟》並笑談當年往事，舞台上屏幕展示多年來的合照，阿Jan趁商台65周年，公開多謝兩位，「我哋喺出面『烏里單刀』、你哋錄起晒嚟聽嘅節目，都係佢哋喺後面做咗好多功夫。」全場報以熱烈掌聲。最後，商台DJ大合唱《老人苑》為演唱會畫上圓滿句號。
Eason傷後冇回覆 阿Jan忐忑又安心
完騷後軟硬天師齊齊受訪，問到何時構思請Eason做嘉賓，阿Jan表示在完成《林海峰Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》後，已再次邀請對方，「冇諗過佢再應承，因為嗰次已用了一個quota，點知佢應承。」直至Eason發生意外後，他沒有追問，因相信對方若無法出現，必會盡早通知，他表示開騷事小，最擔心Eason康復情況，「忐忑得嚟好安心，都諗過佢臨時真係唔得，但冇Plan B，點可以搵第二個取代草蜢、Eason？」其間阿葛Eason媽裝修，他大爆Eason有跟他私下聯絡，「事發兩個禮拜後，佢主動聯絡我話康復得幾好，但唔好話阿Jan知，應該冇問題。」
阿葛自嘲似放狗
問到又唱又跳可感辛苦，阿Jan表示感覺似跟聽眾聯宜，好開心好好玩，「唔辛苦，但一場夠喇，好似聯誼咁。」阿葛被問到台上走錯位要阿Jan拉著，他直言，「我冇可能記得走位！所以佢成日要旁住先，恩愛，無辦法。」他自爆彩排時爬高爬低，已經常被拍檔制止，阿Jan笑言，「佢唔知走去邊，我拉唔住佢仲慘，與其累自己，不如早啲幫人哋。」阿葛自嘲，「好似放狗，放咗條狗帶！」
自封靈堂級組合
兩人與草蜢大展舞姿，阿Jan笑言是「靈堂級組合」挑戰「殿堂級組合」，故特地唱生日歌以表尊敬。兩人在台上大爆草蜢年輕時經常鬧交，但吵極都好合拍，至於兩人則甚少鬧交，阿Jan直言，「我哋連鬧交嘅機會都冇，冇做節目之後已經好少傾偈。」但超強默契互補，同樣合拍，「我哋一個人肯諗，另一個肯放手畀另一個諗晒先重要，如果唔肯就大家攬炒，都係佢有嘅包容德性。」
郭富城冇同彭羚一齊 有3版本
阿Jan以獨白串連3套廣播劇主題曲，重演曾經流行的「劇場版」歌曲，其中一段獨白講到郭富城與彭羚曾在《戀愛1/2》合作，並提到「現實當中郭富城最終冇同彭羚一齊。」他指獨白是集體創作，原來還有另兩個版本，包括「現實當中彭羚最終冇同郭富城一齊」和「現實中郭富城同咗方媛一齊。」他表示太太彭羚也有到場，問到為何不請彭羚親自演唱《未完的小說》，他就指老婆好忙，並自爆揸車時經常會聽老婆的舊歌。
明天(5日)新一套廣播劇《微涼之夏》首播，連森美小儀的《早霸王》都要讓路，阿Jan解釋：「好多人一齊，阿葛都有份。唔好話讓路，個電台都係大家，好似今晚個騷，冇其他節目點會完整，大氣電波所有人都有份。」