輕．功 | 唔係古裝武俠劇 溫情劇＋黎耀祥啱晒大齡觀眾

今晚出街嘅新劇《輕．功》，喺另一套劇《四十二章經》彈出彈入之後終於成為台慶劇。叫得《輕．功》反而唔係古裝武俠劇，睇劇情介紹先知係時裝家庭倫理劇。著名武打女星繆妙(龔慈恩飾)息影下嫁武師洪十一(黎耀祥飾)，二人婚姻美滿更誕下一對子女，到佢地出晒身之後繆妙因病辭世，仔女搬返屋企同老豆住，然後當然有一連串世代衝突啦。由於一對主角設定係出身於港產片黃金時代，自不然有當年拍戲嘅事蹟滲透劇情，加加埋埋其實幾啱年長觀眾胃口，仲要有視帝祥呢。題外話︰剛剛ViuTV播完嘅《繩角》，搵龔慈恩個女林愷鈴做，而TVB嘅《輕．功》搵龔慈恩做，大家都好清楚自己嘅目標觀眾喺邊，好好。

但係睇牌面，《輕．功》除非收視極爆，相信都難以對台慶頒獎禮爭獎局面有影響 － 你想睇黎耀祥第n次拎視帝，定係林敏驄第一次拎？

故事大綱

前武師洪十一(黎耀祥飾)，與一眾前電影從業員兼好友鍾志威(韋家雄飾)、方芯(王綺琴飾)、李世舫(鄭子誠飾)、吳錦賢(歐瑞偉飾)聚首，為十一的亡妻繆妙(龔慈恩飾)舉辦回顧展，勾起昔日往事，眾人還重組拍攝當年已創作好的《輕功》劇本。十一的子女洪翊嵐(蔣祖曼飾)、洪翊風(朱敏瀚飾)也於此時返回老家與父親同住，背後卻各有隱瞞……十一答應收身分神秘的男子元植(鄭俊弘飾)為徒，翊風擔心元植有不軌企圖，對他有所敵意。其後，繆妙竟然重現大家眼前，原來這位眼前人只是繆妙昔日的武打替身何索。何索突然出現，似有目的……

第一集 (12/05)

曾紅極一時的著名武打女星繆妙息影下嫁武師洪十一，二人婚姻美滿更誕下一對子女— 洪翊嵐和洪翊風。繆妙近年身體欠佳，不時進出醫院，翊嵐常因父母百厭而感氣結。洪氏夫婦身邊還有一班前電影從業員同事兼鄰居，友情深厚。十一為讓繆妙一償心願，聯同好友們密謀「再飛一次」，原來十一和繆妙當年在片場一跳定情……再飛大計被翊嵐破壞，十一因而和她鬧翻。眾好友對於未能為繆妙圓夢亦感失望，千方百計想為她再盡點心意……

第二集 (12/06)

翊嵐想辦法修補與家人關係，另邊廂，前道具人員方芯做出道具勉強完成繆妙心願。為人大意的鍾志威，疑似不慎放走繆妙飼養的一對相思雀，志威立即找契子翊風求助，再號召其他老友搜尋一對相似的雀鳥頂替，卻只能買到一隻。事實上相思雀的失蹤另有內情，十一驚見愛雀再次離奇出現家中，擔心自己精神衰弱。十一表面上一臉無恙，心底裡潛藏着難以名狀的情感無法宣洩。

第三集 (12/07)

電影資料館有意為繆妙舉辦回顧展，眾友人建議志威不要把消息告知十一，但志威另有所圖，並聲稱已獲十一授權。十一突然鬧失蹤，眾人驚見他危站高處……為了可時刻看守着十一，翊嵐在家中裝上鏡頭監控，令十一甚是沒趣。志威積極準備回顧展，卻被女友盧嘉嘉提醒他跟舊東主繁星電影公司有過節。世舫和方芯尋新址搬遷迷你倉，翻出不少舊物，勾起眾人的回憶。十一從繁星的代理人口中得知回顧展之事，正當他決定舉辦時，卻收到壞消息。

第四集 (12/08)

縱使處處碰壁，志威仍鍥而不捨想令繆妙回顧展成真，前編劇吳錦賢找來地方，眾人立即投入籌備。翊嵐公私事兩邊忙，又有一個已達談婚論嫁階段的優質男友Duncan，但翊嵐拒跟男友一家移民而毅然分手。翊嵐赫然發現眾人密鑼緊鼓籌備的繆妙回顧展，只是一個寒酸展覽。對於翊嵐不留情面的批評，眾人甚是難堪，十一覺得翊嵐尊卑不分而怒不可遏。此時，十一無意中發現翊嵐的分手真相，兩父女關係面臨破裂……

第五集 (12/09)

繆妙回顧展得翊嵐出手協助而盛大舉行，十一和老友們看着以往一同奮鬥的回憶百感交集。翊嵐和翊風看到十一勇救繆妙的英姿，不禁懷疑十一可會真的懂得輕功。回顧展雖成功舉辦，卻引來負面新聞抹黑繆妙又貶低十一，令十一為之氣結。錦賢參觀展覽後，勾起一段耿耿於懷的往事……一張繆妙遺下的VR遊戲入場券，促使十一燃起重新鍛練體魄的想法。翊風根據種種跡象，隱約覺得十一可能真的是輕功高手，於是打算引十一出手一證真偽。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉