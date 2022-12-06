輕．功｜蔣祖曼首演女一做女強人 21歲戀上老公唔介意做繼母

TVB新劇《輕·功》承接《超能使者》於星期一至五晚9時半播出，劇集由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等飾演，當中蔣祖曼係第一次擔任女主角，更率先獲提名「最佳女主角」。

《輕·功》係一套親情溫馨劇，講述被認為識輕功嘅退休龍虎武師洪十一( 黎耀祥飾)、繆妙（龔慈恩飾）、洪翊嵐（蔣祖曼飾）及洪翊風（朱敏瀚飾）一家人嘅故事。蔣祖曼於劇中係一位女強人兼控制狂，經常鬧爆黎耀祥；首集劇情（5日）更講述佢限制患病要長期住院嘅龔慈恩活動，希望龔慈恩留家休息。雖然呢次係蔣祖曼首次做女主角，但其實佢早於2001年入行，於港台劇《Y2K+01》飾演「阿魚」，之後又出演多套獨立電影。近年，蔣祖曼出演《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》等TVB劇集，一向演開警察或專業人士角色嘅蔣祖曼更於《鐵探》一改形象，飾演黑幫阿嫂陸蔚喬，單係粉紅色髮型已令觀眾感驚喜。

做繼母兼再生一女

蔣祖曼曾表示演員要多作嘗試，唔可以被被定型；而佢透露今次收到《輕·功》劇本好開心，表示自己冇演過小品劇，終於可以試啲未做過嘅角色同戲種，佢又分享因為要變番新人學習新嘅嘢而心情好緊張；蔣祖曼亦於今年1月與TVB簽下經理人合約。蔣祖曼愛情方面亦得意，21歲與任職電影幕後嘅陳卓麒（Keith）拍拖並於2014年結婚，照顧老公與前妻所生嘅兒子陳滌（Day），擔當繼母角色，之後又因囝囝想有細佬妹，決定再次計劃生育，婚後一年誕下囡囡陳可，一家四口幸福美滿。

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