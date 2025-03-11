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娛樂
2025-03-11 20:15:00

輝星家中暴斃 韓警方委託科院驗屍 調查死因是否涉毒

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輝晟在首爾家中身亡，警方排除他殺，死因與心理疾病有關。

輝星在首爾家中身亡，警方排除他殺，死因疑與心理疾病有關。

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韓國歌手輝星(崔輝晟)昨日被發現死於首爾廣津區家中，得年43歲。死訊震驚K-Pop業界人士，並引發fans輝星的深切悼念。由於輝晟2020年曾涉吸毒打牛奶針(異丙酚)而遭到起訴，事業停擺接近5年，首爾廣津警察署今日表示，以委託國立科學調查研究院，對他進行驗屍程序，了解其具體死亡原因。

輝星經理人公司Tajoy娛樂透露，近日準備復出的他，原定回公司開會，但公司因無法與他取得聯繫，他的母親前去他家中查看時，卻發現他已失去意識，隨即撥打119急救電話。救護人員到場時，輝星已處於心臟停跳狀態，當日下午629分，被確定為死亡。

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輝晟曾經因為吸毒問題，令演藝事業一到暫停。 近日準備復出的輝晟，被發現在首爾家中身亡。 輝晟在首爾家中身亡，警方排除他殺，死因疑與心理疾病有關。

警方接報到場後，迅速對輝星的死因展開調查，目前尚未發現任何犯罪嫌疑，包括外部入侵的痕跡，但有在現場進一步調查死因，及搜尋死者是否留有遺書。輝晟的去世，引發K-Pop圈對藝人心理健康問題的關注。許多藝人面對巨大工作壓力和公眾期望時，常承受難以言喻的心理負擔。

輝星過往就曾在社交媒體上分享過自己的心路歷程，呼籲大家重視心理健康，而他的呼聲似乎未能改變自己的結局。輝星原定於本月15日在大邱與歌手KCM舉辦聯合演唱會。Tajoy娛樂稱，「對於突如其來的噩耗讓遺屬深感悲痛，輝星葬禮將在親友和同事見證下低調舉行。」並希望各界尊重輝星家人的隱私。

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