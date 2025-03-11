輝晟家中暴斃 韓警方委託科院驗屍 調查死因是否涉毒

韓國歌手輝晟(崔輝晟)昨日被發現死於首爾廣津區家中，得年43歲。死訊震驚K-Pop業界人士，並引發fans對輝晟的深切悼念。由於輝晟2020年曾涉吸毒打牛奶針(異丙酚)而遭到起訴，事業停擺接近5年，首爾廣津警察署今日表示，以委託國立科學調查研究院，對他進行驗屍程序，了解其具體死亡原因。

據輝晟經理人公司Tajoy娛樂透露，近日準備復出的他，原定回公司開會，但公司因無法與他取得聯繫，他的母親前去他家中查看時，卻發現他已失去意識，隨即撥打119急救電話。救護人員到場時，輝晟已處於心臟停跳狀態，當日下午6時29分，被確定為死亡。