輪到《魔海奇緣》Moana拍真人版 The Rock毫無懸念做男主角

面對大風大浪，依然無阻迪士尼翻拍真人版，最近拍板改編《魔海奇緣》！動畫於2016年上映時好評如潮，全球收獲64億美金票房，上映至今受歡迎程度不減，KEEP住喺迪士尼串流平台最多人睇TOP 15！

電影開拍消息毫無預警下由"The Rock" Dwayne Johnson喺自己IG發布，當初佢為動畫聲演茂宜一角，依家做埋真人茂宜，一定無選角爭議！Johnson表示自己有幸可以主演呢套同佢文化背景有關嘅電影，並為故事中鬥士精神感到自豪。主演以外佢仲會擔任監製一職。

真人版為保原汁原味，動畫版編劇Scott Sheldon、Jared Bush會回歸擔任真人版編劇，幫動畫版慕安娜配音嘅Auli’i Cravalho則為電影擔任執行監製。電影已經於夏威夷取景拍攝中，暫時未有公映具體日期。

雖然搵返原班人馬參與，不過跟開The Rock都知佢喺荷里活幾有SAY，之前主導DC嘅《黑亞當》仲加哂自己友Henry Cavill演嘅「超人」，可惜搞完場大龍鳳最後都係鬥唔過高層James Gunn，成個DC電影系列再次推倒重來！今次唔會變成大男主電影，話晒故事叫Moana，慕安娜先係主角！

原文刊登於 電影LOL