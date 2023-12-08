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娛樂
2023-12-08 13:53:51

轉角浣紗街｜余德丞演同志請教Do姐迪偉 初嘗BL即興加戲錫錫

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轉角浣紗街｜余德丞演同志請教Do姐迪偉 初嘗BL即興加戲錫錫

余德丞為新劇演同志，與鄒文正上演求婚場面。

Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》，由吳肇軒、楊偲泳（Renci）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、湯怡、楊天宇等演出，講述位於浣紗街的「1/2 Café」所發生的愛情故事，除了幾位「影壇新貴」外，劇集亦邀請了多位「串星」參演，當中余德丞更首次挑戰hehe角色，跟飾演另一半的鄒文正上演求婚戲，鏡頭前二人表現溫馨，又抱抱又錫手，不過鏡頭後卻大叫尷尬，狀甚惹笑。

近年轉戰電台發展的余德丞，在劇集《轉角浣紗街》中飾演一名男同志，講述他在「1/2 Café」邂逅鄒文正，並一見鍾情愛上對方，繼而進行一次浪漫求婚，最終成功抱得美男歸。拍攝期間，余德丞跟鄒文正不僅拖手，而且又攬又抱，余德丞表示：「第一次演男同志，導演邀請我演出今次角色前，都有問我會唔會抗拒，我諗咗一陣，發現現實生活中都有好多同志朋友，所以現今社會根本唔會存在有色眼鏡，我亦好樂意接受挑戰。」

 

余德丞在劇集《轉角浣紗街》中飾演一名男同志。

余德丞在劇集《轉角浣紗街》中飾演一名男同志。

肢體接觸感尷尬

余德丞跟鄒文正雖然是首次合作，但二人表現甚有默契，余德丞更在「情到濃時」即興加戲親吻對方手背，余德丞指：「係自己加，同導演了解過角色，最緊要演出真摯情感，當下我覺得有需要，於是就錫咗！不過其實都有啲尷尬，始終嚟到片場先第一次認識Terry（鄒文正），拍攝過程又少不免有肢體接觸，都會擔心對方抗拒，幸好大家埋位前有傾過，對之後嘅拍攝好有幫助。」為了演好男同志角色，余德丞自言做足準備：「有問過Do姐（鄭裕玲）及余迪偉意見，因為佢哋睇好多BL劇，加上自己好耐冇拍劇，所以問定多啲意見打底。」至於現實生活中可有曾被同性追求？余德丞大方表示試過：「有被追求過！但當時我表明自己性取向，之後大家都依然係好朋友。」

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一連10集的Viu Original原創劇《轉角浣紗街》講述一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在這小小的咖啡店中，一同見證着眾生的愛情故事。 劇集逢星期五、六中午12時在「黃Viu煲劇平台」上架

余德丞跟鄒文正不僅拖手，而且又攬又抱。 余德丞跟鄒文正不僅拖手，而且又攬又抱。 余德丞跟鄒文正不僅拖手，而且又攬又抱。 余德丞跟飾演另一半的鄒文正上演浪漫求婚戲。 余德丞跟飾演另一半的鄒文正上演浪漫求婚戲。
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