轉角浣紗街｜余德丞演同志請教Do姐迪偉 初嘗BL即興加戲錫錫

Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》，由吳肇軒、楊偲泳（Renci）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、湯怡、楊天宇等演出，講述位於浣紗街的「1/2 Café」所發生的愛情故事，除了幾位「影壇新貴」外，劇集亦邀請了多位「串星」參演，當中余德丞更首次挑戰hehe角色，跟飾演另一半的鄒文正上演求婚戲，鏡頭前二人表現溫馨，又抱抱又錫手，不過鏡頭後卻大叫尷尬，狀甚惹笑。

近年轉戰電台發展的余德丞，在劇集《轉角浣紗街》中飾演一名男同志，講述他在「1/2 Café」邂逅鄒文正，並一見鍾情愛上對方，繼而進行一次浪漫求婚，最終成功抱得美男歸。拍攝期間，余德丞跟鄒文正不僅拖手，而且又攬又抱，余德丞表示：「第一次演男同志，導演邀請我演出今次角色前，都有問我會唔會抗拒，我諗咗一陣，發現現實生活中都有好多同志朋友，所以現今社會根本唔會存在有色眼鏡，我亦好樂意接受挑戰。」