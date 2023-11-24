轉角浣紗街｜孖楊偲泳齊齊搞爛gag 吳肇軒預告與楊天宇分手

「億萬票房女星」楊偲泳在劇中飾演咖啡店老闆娘Joyce，為人牽起紅線；戲外的她跟Yanny結成好友：「我拍檔主要係我嘅閨蜜Yanny，佢係個好Funny嘅人，有源源不絕的嘅話題；至於歡喜冤家吳肇軒，我哋主要都係鬥嘴，因為佢有少少失控，每日活喺爛gag之下！」軒仔聞言即表示：「我同Renci日日都好無聊，因為佢成日騷擾人，而我就會同佢一齊騷擾其他人，所以今次拍攝幾好玩。」作為劇中的「分手擔當」，軒仔更預告即將「情斷」型男楊天宇（Angus）：「我幾深刻嘅一場戲，就係我同Angus分手，成件事好詭異，因為係一個男人代替一個女人講分手。」

Yanny 出手打救岑珈其

Yanny以空姐Look亮相新劇，觀眾讚不絕口，Yanny笑言大家識貨，又大讚劇中男友岑珈其戲味十足，令她相當放心：「好開心終於有機會同珈其演情侶，我哋嘅劇情都幾得意，因為佢嘅角色係一個患有濕疹嘅男仔，然後我用我嘅中醫背景去醫好佢。」不過問到二人是否有親熱戲時，Yanny即大賣關子：「我哋都幾Sweet，建議大家準時收睇《轉角浣紗街》，咁就知道有冇親熱戲喇！」

《轉角浣紗街》以咖啡店為主題，共10集，講述一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，每集透過一種咖啡，訴說一個戀愛故事。劇集自今日起逢星期五、六中午12時在「黃Viu煲劇平台」獨家上架。