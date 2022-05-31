轟港姐9成係豬扒 林作疑收無綫律師信

林作向來言行出位，日前在社交平台轉載一篇關於麥大力疑回巢做機師的新聞，指機師的年薪太少，認為銷售業如保險業易賺錢，並以香港小姐作為比喻︰「我最鍾意嘅比喻係香港小姐根本唔難選 - 每年選嘅人好多，但9成係豬趴(扒)，一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷」。

事隔兩日，林作表示收到一封署名是「電視廣播有限公司 法律及規管事務部」的電郵，信中內容稱林作的網上言論「偏頗不實、欠缺公允，屬於誹謗言論」，並且影響公司及利愛安的聲譽，亦貶低了《香港小姐競選》的認受性，影響廣告客戶及公眾對公司的信心，要求林作停止再發布有關言論及從所有平台移除相關言論，向TVB及利愛安小姐書面道歉及澄清有關言論與事實不符，在他的Instagram帳戶內的顯眼位置刊登上述第二項的道歉及澄清聲明連續最少24小時；及向TVB書面保證他已履行TVB之上述要求。