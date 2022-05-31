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娛樂
2022-05-31 22:41:45

轟港姐9成係豬扒 林作疑收無綫律師信

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林作不時借社會議題抽水賣保險。

林作向來言行出位，日前在社交平台轉載一篇關於麥大力疑回巢做機師的新聞，指機師的年薪太少，認為銷售如保險業易賺錢，並以香港小姐作為比喻︰「我最鍾意嘅比喻係香港小姐根本唔難選 - 每年選嘅人好多，但9成係豬趴()，一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩」。

事隔兩日，林作表示收到一封署名是「電視廣播有限公司 法律及規管事務部」的電郵，信中內容稱林作的網上言論「偏頗不實、欠缺公允，屬於誹謗言論」，並且影響公司及利愛安的聲譽，亦貶低了《香港小姐競選》的認受性，影響廣告客戶及公眾對公司的信心，要求林作停止再發布有關言及從所有平台移除相關言論，向TVB及利愛安小姐書面道歉及澄清有關言論與事實不在他的Instagram帳戶內的顯眼位置刊登上述第二項的道歉及澄清聲明連續最少24小時；及TVB書面保證他已履行TVB之上述要求

林作提及港姐的帖文。

林作上載該封電郵內容，並留言說︰「各位，本人剛收到一封聲稱來自於TVBEmail律師信，就我最近對香港小姐作出的言論作出指控，表示我的言論屬於誹謗性質。本人暫時不作評論，淨係想認真問句：封Email係咪真係TVB出㗎……大家點睇？認真問。」其後又稱自己正在看尊尼特普（Johnny Depp）與前妻的官司，表示「攞啲靈感，in case 遲啲同TVB。」

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