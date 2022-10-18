農夫北上開演唱會廣州網民爭住睇 香港網民：返去耕田啦

近年越嚟越多藝人選擇北上搵銀，就好似近日連香港Hip Hop組合農夫都選擇北上發展，除咗只係更新內地微博及小紅書等社交帳戶，甚至連搞演唱會都選址廣州，而唔係香港，一班香港網民對於佢哋選擇北上發展感到失望。

2000年出道嘅農夫，成員C君及陸永除咗搞笑形象深入民心之外，佢哋嘅歌曲歌詞亦啜核又幽默，多首貼地歌曲Rap出普羅大眾的心聲。近日農夫想舉行演唱會，不過演唱會嘅選址竟然係廣州，而唔係香港。佢哋將於11月1日喺廣州舉行「農夫20周年有D新歌巡迴演唱會」，而票價分為VIP$350人民幣及普通嘅$280人民幣。

香港粉絲感失望

同時，C君及陸永喺上年開始冇再更新IG帳戶，反而經常更新微博及小紅書等社交帳戶，令到唔少香港粉絲及網民感到失望及反感，認為佢哋要將「初心」放喺香港，而唔係內地，留言話：「賺人仔咪賺人仔囉照直講無人怪你」、「哈 香港開都爆 反而唔開 返大陸開」、「農夫兩個都醒目仔，依個時勢做依個決定，點會唔知有咩後果，唉，真係好傷心」及「返去耕田啦」等等。

佢哋喺內地社交網站嘅內容都係以廣東話為主，再配上簡體字字幕，而唔少廣州粉絲都表示非常歡迎佢哋前往內地發展，仲爭住買飛睇演唱會，唔少人仲話買唔到飛，留言叫佢哋加場，不過內地嘅非粵語地區就似乎唔係太過認識佢哋，睇嚟如果農夫想非粵語地區嘅人認識佢哋嘅話，就要加把勁啦！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載