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娛樂
2023-05-29 19:20:00

農夫密密北上開騷 自爆主演電影不獲上映

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農夫到廣州舉行《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》。

農夫早前到廣州舉行農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》，這是他們出道以來在內地舉行的最大型演出也是他們時隔13年後再一次舉行大型演唱會當晚他們不僅為現場9000位觀眾準備了全新的歌單和內容另外還有超過30人舞蹈團強勢加盟配合上大螢幕的視覺素材和精心設計過的歌詞展示令整場演出變得十分豐富

演出前半段由一段長達60分鐘Medley貫穿農夫把多首新舊作品進行了重新編排更配合dancer在舞台上演了一段充滿故事性的偉大航人生劇場令現場觀眾嘖嘖稱道C君在完成了這部分演出後就表示：「頭先係60分鐘唱咗20首歌唔係逐首逐首唱係冇停過嘅串燒絕對係粵語嘻哈史上現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥(林子祥)有首歌叫《十分十二寸》我哋呢首歌可以叫作《六十分二十寸》寸過佢好幾倍。」

陸永笑稱《六十分二十寸》寸過林子祥的《十分十二寸》好幾倍。

後半段則是二人的talk show部分二人就自曾一起擔任過電影的主角拍了7天把戲份拍完後老闆最終卻決定不上映。「導演一邊拍一邊睇最後決定修改一下故事嘅結局佢覺得應該係我哋兩個大男人用盡九牛二虎之力同最後嘅大反派——一位瘦弱嘅少女打成平手我哋覺得好唔合理可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」緊接著他們又分享了第二次擔任電影主角的經歷，那一次他們拍到第二天電影就因為主佈景意外被燒了而終止了拍攝有工作人員就因為沒有收到酬勞而與電影公司對簿公堂雖然兩次都沒有真正做成電影男主角但他們還是在圈中還是認識了很多很好的前輩更在台上分享了與星爺周星馳工作以及與子華神黃子華做朋友的一些經歷

農夫的C君透露與陸永拍電影，但種種原因不獲上映。

農夫這次還邀請了兩位事前在網上招募到的rap和音（魔童排骨以及Hugo）一同演出並且有給到二位年輕後輩在台上solo表演的機會讓現場觀眾可以看到粵語嘻哈的新生力量除此以外包括講者留紙@街道辦Homeboy在內的多組廣州本地粵語嘻哈代表都有來到現場觀演由此可見農夫在這個界別極具口碑與聲望被大家認可

演唱會結束後在網上收不少好評有觀眾甚至稱是他今年看過最棒的一場演出但C君卻在社交平台上表示這次有點遺憾升降台發生故障因為時長關係沒有唱到準備好的歌曲等等原因都讓他很想再有機會可以做得盡善盡美

農夫C君與咖啡因公園。

小農夫
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