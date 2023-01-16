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娛樂
2023-01-16 20:04:43

農夫廣東巡演15場全爆滿 與廣州歌迷訂下三年「5月之約」

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農夫近月在大陸舉行巡唱。

農夫近月在廣東地區開巡唱，場場都極速售罄，目前總場次已經多達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。其中，1月3日至10日在八天之中，分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出了八場，打破了他們連續開唱的場次紀錄。

廣州站的歌迷非常熱情，在14日及15日的場次，連續兩晚1,200名觀眾擠爆現場遲到的觀眾幾乎要企到門口才有位置觀看而在演出尾段農夫還廣州歌迷立下了五月之約」，約定未來三年的5月都會來廣州開唱與大家相聚

農夫約定未來3年的5月會到廣州跟粉絲見面。

開騷同是新歌發布會

今次巡唱名為農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，農夫在一開場就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley在演唱《風生水起》及《456Wing》時引起全場大合唱。其後便直接進入新歌發佈的環節，農夫笑言：「20周年嘅部分已經正式完結了接下來就是我們的新專輯發佈會我們的新專輯叫《農夫散文集》與過往作品有很大分別，是需要大家多啲思考。而且我們呢批新歌都暫時不會派台或者上線只有來到巡演現場嘅朋友可以聽到。」二人更解釋了這次會選擇現場發佈的原因就是希望他們可以在現場為每一首新歌作一個導讀讓歌迷可以更好地去理解他們這次的新作和想法

另外因為他們自己無法選出一首歌去代表新專輯作為主打歌所以就希望每場的觀眾在聽完後可以投選出他們最喜歡的一首歌幫他們決定哪一首歌可以率先上線

農夫今次開騷同時也是新歌發布會。

回港放假陪家人

儘管這次tour一波三折經歷過多次延期取消但現在總場次可以達到15C君同陸永都異口同聲地表示很感謝觀眾的支持其中廣州的觀衆讓他們印象非常深刻。「佢哋好完美因爲佢哋喺開場前現場播歌嘅時候就已經喺度跟住大合唱證明佢哋真係好熟我哋啲歌我哋都懷疑下次其實係咪可以唔需要喺現場啦直接播歌就已經足夠啦。」農夫還透露已經在籌備下一次的演出內容他們希望可以把演出主題定為九唔搭八農夫風格」，並將他們擅長的說唱棟篤笑主持以及演戲內容融入其中讓歌迷們倍感期待不過做完今日（16日）珠海站後他們都會先休息一段時間，回港陪家人一齊過新年。

農夫回港陪家人一齊過新年。

農夫回港陪家人一齊過新年。

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