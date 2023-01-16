農夫廣東巡演15場全爆滿 與廣州歌迷訂下3年「5月之約」

農夫近月在廣東地區開巡唱，場場都極速售罄，目前總場次已經多達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。其中，1月3日至10日在8天之中，分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出了8場，打破了他們連續開唱的場次紀錄。 廣州站的歌迷非常熱情，在14日及15日的場次，連續兩晚1,200名觀眾都擠爆現場，遲到的觀眾幾乎要企到門口才有位置觀看。而在演出尾段，農夫還跟廣州歌迷立下了「五月之約」，約定未來3年的5月都會來廣州開唱，與大家相聚。

開騷同是新歌發布會 今次巡唱名為《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，農夫在一開場就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》及《456Wing》時，引起全場大合唱。其後便直接進入新歌發佈的環節，農夫笑言：「20周年嘅部分已經正式完結了，接下來就是我們的新專輯發佈會。我們的新專輯叫《農夫散文集》，與過往作品有很大分別，是需要大家多啲思考。而且我們呢批新歌都暫時不會派台或者上線，只有來到巡演現場嘅朋友可以聽到。」二人更解釋了這次會選擇現場發佈的原因，就是希望他們可以在現場為每一首新歌作一個導讀，讓歌迷可以更好地去理解他們這次的新作和想法。 另外因為他們自己無法選出一首歌去代表新專輯作為主打歌，所以就希望每場的觀眾在聽完後可以投選出他們最喜歡的一首歌，幫他們決定哪一首歌可以率先上線。