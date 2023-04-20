農夫為《廣東歌係我個ex》平反：從未放棄廣東歌市場

農夫自去年11月起，用了半年時間在大陸11個城市完成了21場演出，場場爆滿，一票難求，總入場人數超過3萬人，創下農夫出道以來的最多巡演場次記錄。 日前，農夫在廣州番禺完成了今次巡演的最後一站演出，逾千名觀衆逼爆現場，以致C君都在台上笑説後排觀衆可能看不到他，只能看到陸永。隨著本次巡演結束，他們籌備已久的全新專輯《農夫散文集》也在各大數位平台正式上架。

笑言新歌起錯歌名 農夫今次巡演有一大半内容都是圍繞新專輯歌曲，他們表示曾經一度困惑，是否應該為每一首新歌作出解讀，最後他們始終覺得，是非常有必要的。因爲他們有一首新歌是用了反諷及擬人手法去寫的普通話歌曲《廣東歌係我個ex》，希望大家多聽廣東歌，不要把它當作是自己的舊情人。豈料在前幾場演出的視頻於網上曝光之後，很多人看到歌名就開始評論「農夫放棄廣東歌市場，轉做普通話歌」，讓他們倍感無奈，「我們新專輯有10首歌曲，9首都是廣東歌，只有一首普通話歌，竟然也可以被人説是放棄廣東歌市場。」 隨後他們還幽默解釋也許是起錯歌名才令別人誤會，「我們下次寫歌名應該直白點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白啦」，令現場觀衆捧腹大笑。