農夫簽大陸經理人公司 預告出歌兼開騷

農夫自C君及陸永相繼在無綫拍劇、拍節目之後，鮮有音樂作品，現時C君更是J2台節目創意總監。早前C君被問到擔任創意總監一職會否影響農夫的音樂創作，他表示不會，做音樂仍是他的最愛，但會減少幕前演出。
近日C君與陸永再度活躍微博，他們的微博近一、兩年已很少更新，就連農夫的官方微博上一個帖文已是兩年前。中秋節當日，農夫官方微博上載一張月餅照，而背景則是廣州塔，並留言祝賀大家中秋節快樂。由於事隔兩年再次更新，令不少大陸粉絲大感驚喜，更頻頻留言問是否來廣州開騷、何時出歌等。C君及陸永先後回覆大家，當中的答案不失無厘頭風格。
新歌已做好
被問到何時出新歌，C君透露已經做好新歌，現在混音階段。至於何時開騷，C君及陸永答道︰「你來我咪開」、「你去嘅時候就開」、「除了你，還有人到嗎？還是你也不打算去？」、「今次留定一千張票俾你？」。陸永表示因為忘記了微博密碼，所以一直沒有更新，他搞笑說要開一個C君影相會，讓C君做模特兒給大家拍照兩小時，同時他亦暗示新歌隨時在大陸演唱會上發布。
與大陸公司簽約
農夫經過中秋節與大陸粉絲互動之後，今日他們宣布跟大陸經理人公司簽約，並預告他們很快將與大陸粉絲見面。他們在官方微博轉載大陸經理人公司的帖文並留言︰「好耐冇見既老友，我們回來了！ 從來冇見過嘅朋友，我們前來了!！ 無論新朋定舊友，出來認識還是聚舊 我地會好快見面！！！」