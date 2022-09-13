農夫簽大陸經理人公司 預告出歌兼開騷

農夫自C君及陸永相繼在無綫拍劇、拍節目之後，鮮有音樂作品，現時C君更是J2台節目創意總監。早前C君被問到擔任創意總監一職會否影響農夫的音樂創作，他表示不會，做音樂仍是他的最愛，但會減少幕前演出。

近日C君與陸永再度活躍微博，他們的微博近一、兩年已很少更新，就連農夫的官方微博上一個帖文已是兩年前。中秋節當日，農夫官方微博上載一張月餅照，而背景則是廣州塔，並留言祝賀大家中秋節快樂。由於事隔兩年再次更新，令不少大陸粉絲大感驚喜，更頻頻留言問是否來廣州開騷、何時出歌等。C君及陸永先後回覆大家，當中的答案不失無厘頭風格。