農夫自組公司預告明年5月開紅館 陸永跟阿Bu原來係老朋友

最近自立門戶的農夫昨日到中環亮相嘉年華開幕典禮，兩位遊戲高手親身示範遊戲攤位的「獨門秘技」，更與現場小朋友互動，玩得相當投入。他們更與現場觀眾分享多年來在嘉年華的珍貴回憶和趣事。

C君講到以往與伴侶到嘉年華的約會點滴，表示：「無論是拍拖還是結婚後，嘉年華一直都是我們的約會首選！每年嘉年華都會有全新表演節目，入場後既能體驗刺激的機動遊戲，在遊戲攤位挑戰中贏取可愛玩偶，又能品嘗不同種類的街頭美食，一次過滿足所有願望！」

如今育有兩個女兒的陸永，更將嘉年華定為每年不可或缺的親子活動 ：「『友邦嘉年華』見證了我兩個女兒的成長，成為她們一年中最期待的節目，也盛載着我們一家人的珍貴回憶。還記得她們好幾年前玩攤位遊戲要抱才夠高，現在比我玩得更好，更揚言要贏得大公仔送給媽媽！」