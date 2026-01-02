農夫通街派金 與鄭裕玲再合作掀回憶殺

組合農夫陸永和C君早前自組公司，除了忙於籌備今個月舉行的「麥花臣節2026」的廣東話棟篤笑大賽《港笑》外，他們更預告5月在紅館開騷。今日，有不少網民在街頭捕獲到農夫跟途人做訪問，而且受訪者更會獲得禮物，意想不到的是禮物竟然是足金金片！由於金價高企，農夫今次街頭派金，認真數百萬當係碎銀。

從網民上載的影片見到農夫在尖沙咀Isquare對出擺設檔口，並邀請途人接受訪問，完成後便會得到一塊Hello Kitty的紅色禮盒，入面有一塊金片。有網民留言說︰「發達喇！今朝見到農夫 勁開心+緊張，答咗條關於壓歲錢嘅問題，送左塊金片俾我哋！原來金片都可以用嚟壓歲，今年年三十晚就試一試，馬年要行運了，最緊要阿女同阿仔學業進步，身體健康！」

根據官網所見，Hello Kitty的金片由400元至千多元不等，視乎大小而定。從網民得到的金片，相信要700多元。與此同時，有網民見到Do姐鄭裕玲跟農夫合體拍攝，令不少人期待三人會有甚麼笑料。Do姐跟農夫曾拍過不少綜藝節目，三人合體非常火花，常爆金句，令人最印象深刻莫過於C君直呼「DoDo」，Do姐即問︰「邊個叫DoDo啊?DoDo係你叫咩？」陸永即謂︰「係『Did Did』，過去式！『Do Did Done』！」