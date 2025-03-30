農夫開騷熄燈悼念方大同：他是個沒仇人的人

農夫一連兩晚的《農夫20首歌的21堂課補課》演唱會日前(28日)於西九文化區戲曲中心大劇院揭開序幕。今次演唱會沒有歌單，全晚唱的歌曲都是由農夫抽籤加上現場觀投票決定，無論是首場或尾場都是僅只一次專場。第一位現場觀眾選了《寂寞是最無敵》，第二位觀眾選了《狼狗羊》，農夫表示：「我哋簽過好多間主流的唱片公司、做一些主流的情歌，但歌迷又話要做返農夫風格的經典歌。之後有DJ話，你哋仲Rap？咁老土！不如做一啲周杰倫風格嘅rap歌啦，所以我哋就做了呢一首《狼狗羊》。」

懷緬當年扮廢佬 下一首歌曲是《粒粒皆辛苦》，還記得當年這首歌曲派台時，有DJ 表示農夫不應做這些歌、不應該做這些沉重的歌，因為農夫一向推出的歌曲都充滿正能量。當唱《偉大航道》時，C君坦言：「我寫這首歌的時候只是20幾歲，用來提醒年輕人的一首歌，但其實當時自己也是年輕人。現在自己已經是一個廢佬，這首歌反而用來提醒自己不要再提醒年輕人，所以《偉大航道》只是用來懷緬一下當年扮廢佬的時候。」

嘆人生無常 《Rap Along Song 》靈感來自於方大同的一首歌曲《Singalongsong》，農夫着工作人員關掉全場的燈，在黑暗中感觸地表示：「我們和大同是很好的朋友，可能未必很多人知。我們曾經是他演唱會的嘉賓或主持人，他是最懂得欣賞農夫幽默的人。他好喜歡我們的音樂，他是一個沒有任何仇人的人、沒有一個人會不喜歡他。我們開騷之前有聯絡他，叫他不如你唔好嚟睇騷，嚟做我們騷……人生無常。我們收到好多關心的訊息，不過其實最應該關心的是大同的家人和樂迷，大同的歌給了大家很多陪伴。」這些說話農夫只會在是晚表達，因為他們都不擅長說這些話。