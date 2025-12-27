農夫首以主辦身份 麥花臣搞棟篤笑大賽 講明票價合理

陸永直言是個「唔太生嘅生意」，他說：「因為我哋想試吓自己嘅製作能力，可以做到個主辦，好彩又有麥花臣同我哋合作，解決咗好多場地嘅問題。」C君笑謂幸好平日夠八卦：「（我）鍾意去留意唔同嘅嘢，又會參與創作，所以今次做主辦要處理嘅嘢，都近乎想像之中嘅，只係當中好多細節比想像中複雜，handle到嘅。」

陸永解釋為何這個活動不是「生意」，亦趁機宣傳：「因為想多啲人睇，所以我哋個票價真係非常合理。」C君接着說：「人哋最平嘅票價，係我哋最貴嘅票價，仲要睇兩場，初賽同決賽！麥花臣又好坐又夠冷氣。」

農夫向來鍾情棟篤笑，希望藉着這次的比賽引起更多香港人留意，陸永說：「我唔知道我哋能力有幾多，想盡量多啲人認識就好啦。棟篤笑喺香港唔係一個好流行嘅表演方式，可能聽落好容易，一個人上台講十幾分鐘咋喎，但係成件事要度幾耐呢？有人會度一年、兩年、四年，係一樣千錘百煉出嚟嘅嘢，勇氣好緊要！」

棟篤笑大賽現已收到過百份參賽報名表，完全超出他們想像。陸永私心分享他的小貼士：「可能嚟參賽嘅，唔係做開棟篤笑嘅名人，最好最好要介紹到自己先，因為我要知道你係邊個，先可以投入到你嘅世界。唔使好複雜，好似『我係一個廚師』咁之後就可以講關於廚房嘅，或者飲食界嘅笑話㗎啦。」





Teddy Fan 廣邀好友出席個人騷



此外，另一個在「麥花臣節2026」的音樂人范梓謙(Teddy Fan)，亦會在場館舉辦首個音樂會！他興奮地表示：「個騷會叫BOSS GAME，即係打大佬關！我一開始出歌，最想都係有一個自己嘅騷，呢兩年過五關斬六將終於有，對我嚟講就是打大佬嘅時刻。所有觀眾就係我大佬，我要俾一個好嘅演出大家睇。」他透露已邀請好友們一齊玩，笑言到時要帶多件衫。