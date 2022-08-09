農曆七月梗係睇鬼片！台灣驚嚇作《民雄鬼屋》戲中道士性侵案真有其事

炎炎夏日而且又係農曆七月，睇鬼片真係消暑最佳活動（？）。早排唔少人喺Netflix睇台片《咒》，仲有人因為戲中咒語設定而俾負評。

呢期又有新嘅台灣鬼片上映，應節嘛！台灣上星期上映嘅本土鬼片《民雄鬼屋》唔止係片名，亦係台灣當地著名「猛」嘅地方，日治時期由當地名門望族興建，後來日久失修，仲曾經發生過軍官喺黑暗中錯誤開槍射殺下屬嘅悲劇，「鬼屋」之名不逕而走。

而《民雄鬼屋》電影講述單親媽媽何聖心（楊謹華飾）趁清明時節帶個女小琪同阿媽（沛小嵐飾）返嘉義民雄公墓掃墓。小琪（麥語彤飾）掃墓時意外觸發生人勿近邪陣而失蹤。焦急的聖心同阿媽返去係人都知曾經鬧鬼嘅何家大宅，試圖尋找小琪下落，結果竟發現阿媽長年唔俾人靠近而釘封嘅三樓已被破開，聖心開始遭受邪靈的糾纏。打算搵好友小琪嘅師兄阿智（劉韋辰飾），喺何宅遇見聖心，兩人急切想找到小琪，卻意外闖入同何宅一模一樣但左右顛倒嘅異度空間。而庭院嘅古井，準備向佢地揭開埋藏多年嘅恐怖秘密。

《民》卡士唔錯，有台劇《華燈初上》嘅蘇媽媽楊謹華一人分飾兩角，仲有堪稱「台灣羅蘭姐」嘅資深演員沛小嵐，飾演因為迷信而誤事嘅婆婆，撞邪之後要反白眼兼揸刀殺人，好大起伏。導演劉邦耀用咗唔少長鏡頭交代恐怖氣氛，其中一場戲更加長達8分鐘，事前要有幾多準備工夫，可想而知。拍鬼片，仲搵埋唔少古宅取景，據聞拍攝背後都有唔少靈異事，例如劇組人員準備好衣紙俾現場嘅靈界「朋友」，點知佢地好霸氣，5日份量1晚燒晒先搞得掂！

據編劇張哲鳴講，故事唔止以民雄鬼屋呢個當地鬼故取材，戲中部份情節都同呢個地方有關。（下面有雷）

－－避雷分隔線－－

－－避雷分隔線－－

－－避雷分隔線－－

－－避雷分隔線－－

例如戲中沛小嵐將女兒楊謹華「奉獻」被道士個仔（宥凱飾）性侵嘅情節，係改編自台灣真實案件。有女大學生誤信道士之言，以為自己同民雄鬼屋女鬼嘅時辰八字吻合，會被女鬼纏身，於是跟道士去廟參拜，點知之後要去汽車酒店開房。後來女事主報警，自稱係道士嘅男人被判監4年半。而受害人嘅婆婆亦因為相信道士之言，居然幫道士買停經藥，事後一齊被起訴。

聽完，覺得蠢人仲恐怖過鬼。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載