農曆七月鬼門開｜啦啦隊女神畇二自爆被鬼壓「紅底褲男索吻」 賴銘偉揭鬼月禁忌

記者陳曉涵／
17直播台灣人氣宮廟節目《來去廣澤宮》，最新一集討論「農曆七月」，廣澤宮宮主賴銘偉分享鬼月禁忌，節目來賓青蓮自爆有敏感體質，啦啦隊女神畇二透露曾在租屋處遇到咸濕鬼「性騷擾」。
農曆七月鬼門開｜忌拿神鬼講笑
廣澤宮宮主賴銘偉表示，農曆七月開始廣澤宮會準備懸掛普度公燈為回返陽世的魂體照路、歡迎祂們放假回來探望親人，廣澤宮中門即日起一個月只開一半，是神威不驚孤魂的體貼用意。提醒農曆七月言談勿講笑關於鬼神的笑，心存敬意鬼邪不侵、若有民俗信仰習慣可至廟宇拜拜求平安符隨身、符令隨身配戴需完整保存、如有破損則需再索取新的。賴銘偉特別提醒今年農曆七月生肖太歲有沖犯到的「兔龍鼠雞馬」5生肖，今年運勢起伏較大，容易被外在有形無形事物影響，應注意陰寒濕冷、儀式進行地方避免前往，尤其59歲屬龍的長者要特別注意，破解方法晚輩可送長壽麵或壽桃賜福添壽。
節目邀請三名嘉賓分享撞鬼靈異體驗，青蓮本身有敏感體質，她覺得鬼也是人往生的，可以把他當成另一個世界的人看待，所以她不怕。青蓮學生時期曾遇陪男友去靈骨塔祭拜朋友後被跟，對方想侵佔她身體傳達對男友的執念，她靠著唸佛號成功阻擋，賴銘偉一聽建議：「民俗的方法也要與時俱進，現在如果遇到有這種鬼想侵害你身體狀況，最快的方式是要大喊MeToo!」頓時引來一陣笑聲。
農曆七月鬼門開｜忌拿神鬼講笑
Passion Sisters啦啦隊女神畇二，分享在住過的舊屋翻新租屋處遇到鬼騷擾，她午睡時經常感覺到被鬼壓床，後來被托夢看到一個男的穿紅色內褲坐在她家客廳沙發對她微笑，直到有次畇二的手很誇張被移動壓制，睜開眼還看到「他」湊近想親她，她說對方看來大概四、十五歲大叔，應該在那住很久了，畇二說那時心想怎麼遇到咸濕鬼性騷擾，應該叫Me Too但是動不了，她當天嚇到不敢睡，後來請濟公師父處理鬼騷擾的狀況才解決。
膽小的曾甜分享三年前和喬喬兒去泰國曾一起經歷靈異事件，曾甜在酒店洗澡時，浴室的燈莫名關掉，她衝出質問喬喬兒為何關燈，喬喬兒坐在床上正滑手機無辜否認，稱根本沒靠近浴室開關，兩人覺得不對勁正討論是不是該換酒店，曾甜放在浴室櫃子深處的東西，突然掉了下來，她們當時雖然很怕，但因為酒店是招待的又沒多餘的錢，還是在恐懼中撐著住到行程結束，曾甜說前陣子看到報導才得知，她們那時入住的原來是泰國有名的猛鬼酒店。
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