農曆七月鬼門開｜啦啦隊女神畇二自爆被鬼壓「紅底褲男索吻」 賴銘偉揭鬼月禁忌

農曆七月鬼門開｜忌拿神鬼講笑

廣澤宮宮主賴銘偉表示，農曆七月開始廣澤宮會準備懸掛普度公燈為回返陽世的魂體照路、歡迎祂們放假回來探望親人，廣澤宮中門即日起一個月只開一半，是神威不驚孤魂的體貼用意。提醒農曆七月言談勿講笑關於鬼神的笑，心存敬意鬼邪不侵、若有民俗信仰習慣可至廟宇拜拜求平安符隨身、符令隨身配戴需完整保存、如有破損則需再索取新的。賴銘偉特別提醒今年農曆七月生肖太歲有沖犯到的「兔龍鼠雞馬」5生肖，今年運勢起伏較大，容易被外在有形無形事物影響，應注意陰寒濕冷、儀式進行地方避免前往，尤其59歲屬龍的長者要特別注意，破解方法晚輩可送長壽麵或壽桃賜福添壽。

節目邀請三名嘉賓分享撞鬼靈異體驗，青蓮本身有敏感體質，她覺得鬼也是人往生的，可以把他當成另一個世界的人看待，所以她不怕。青蓮學生時期曾遇陪男友去靈骨塔祭拜朋友後被跟，對方想侵佔她身體傳達對男友的執念，她靠著唸佛號成功阻擋，賴銘偉一聽建議：「民俗的方法也要與時俱進，現在如果遇到有這種鬼想侵害你身體狀況，最快的方式是要大喊MeToo!」頓時引來一陣笑聲。