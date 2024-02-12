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娛樂
2024-02-12 09:30:08

農曆新年2024｜精選5部經典韓劇放假煲　重溫《魷魚遊戲》準備睇第2季

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2.《與惡魔有約》

過年連假不免俗的要來追劇，推薦大家幾部必看南韓電視劇，有復仇、現代甜寵，也有古裝虐戀，多樣的類別讓你連假不無聊！

1.《黑暗榮耀

《黑暗榮耀》涵蓋校園欺凌、復仇、犯罪等主題，劇情講述女主角文同珢（宋慧喬 飾）在高中時期遭同校學生欺凌、被老師及母親陷於不利，成年後向當年的霸凌者展開復仇的故事；其中女主角幾乎沒有弄髒自己的手，就成功完成復仇計劃，超痛快的復仇手段也讓人看得相當津津有味。

2.《與惡魔有約

《與惡魔有約》由宋江、金裕貞主演，2人的超高顏值未播先轟動，劇情講述失去能力的惡魔（宋江 飾）與四面楚歌的財閥繼承人（金裕貞 飾），2人之間的「異種」同居羅曼史，預告中的雨中漫步更是擄獲許多人的「少女心」，而2人相互救贖的過程也相當治癒人心。

3.《D.P：逃兵追緝令2

《D.P：逃兵追緝令》改編自同名網絡漫畫，由丁海寅、具教煥、金成均主演，劇情以追緝逃兵的南韓憲兵為背景，講述軍營面臨的霸凌問題，以及逃兵追緝組的安俊浩（丁海寅 飾）、韓浩烈（具教煥 飾）、朴範求（金成均煥 飾）對抗殘酷現實。

4.《我的女神室友斗娜

《我的女神室友斗娜》改編自人氣網絡漫畫《愛上姐姐的理由》，由梁世宗、裴秀智主演，劇情講述暖男大學生李元峻（梁世宗 飾）與神秘K-POP偶像李斗娜（裴秀智 飾）重回校園，2人在共享租屋處中相遇，浪漫愛情中添加許多有趣的幽默情節。

5.《京城怪物

《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧主演，劇情以1945年的春天為背景，劇中的「京城」意指日本殖民時期下的「首爾」，講述2個熱血青年張泰尚（朴敘俊 飾）與尹彩玉（韓韶禧 飾），為求生存與醫院誕生的「驚悚怪物」進行激烈對抗的故事。

私心加碼推薦：《魷魚遊戲

《魷魚游戲》第1季以「開放式結局」做為結尾，而官方先前第2季發出預告片，其中，首季的生存者成奇勳（李政宰 飾演）確定回歸，似乎也將揭開黃仁昊（李秉憲 飾）背後的故事，孔劉、魏嘏雋也出現在預告中，也將加入不少新面孔，讓人充滿期待；而在第2季播出前，不妨趁年假重溫《魷魚遊戲》第1季。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

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