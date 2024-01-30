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娛樂
2024-01-30 11:00:00

農曆新年2024｜經典賀歲片家有囍事、行運超人等 5套百看不厭的新年電影

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新年2024｜百看不厭的新年電影 五套必睇經典賀歲片推介

新年2024｜百看不厭的新年電影 五套必睇經典賀歲片推介

談及農曆新年，電影迷們相信一秒就能想到賀歲片。現在不少經典賀歲片已經在串流網站上可以觀看，以下就為大家盤點5部經典賀歲片，年假在家和伴侶或是親戚朋友一起享受！

經典賀歲片｜《嚦咕嚦咕新年財》

每逢新年，電視上總會播放《嚦咕嚦咕新年財》，而近年更可以在Netflix上翻看，想重看亦更加容易。無論是掃帚頭的梁詠琪、一人打幾枱麻雀的劉德華、喝「過期利賓納」的媽媽等，全都屬經典角色，每次重播都能引人發笑。而它的經典對白更是數之不盡，不少更會被人用於麻雀枱上，和朋友「切搓」麻雀時使用！新年不少人都有與家人朋友一起打麻雀的習慣，不妨一邊打麻雀一邊播放這套經典賀歲片吧！

劉德華與劉青雲、古天樂、梁詠琪的嚦咕嚦咕新年財，每年農曆新年都成為必睇電影 《嚦咕嚦咕新年財》劉青雲飾德華宿敵。（嚦咕嚦咕新年財截圖） 《嚦咕嚦咕新年財》劉德華演活麻將大俠。（嚦咕嚦咕新年財截圖） 《嚦咕嚦咕新年財》黃文慧飾演的奶奶入木三分。（嚦咕嚦咕新年財截圖） 《嚦咕嚦咕新年財》古天樂及應采兒對手戲不少。（嚦咕嚦咕新年財截圖） 《嚦咕嚦咕新年財》梁詠琪被德華感染，愈爛的牌億要用心打。（嚦咕嚦咕新年財截圖）
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經典賀歲片｜《家有囍事》

新年當然要「家有囍事」！《家有囍事》在1992年上映，由黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如及毛舜筠等當紅影視紅星主演，圍繞常家三兄弟的故事進行，當中不乏無厘頭情節，向觀眾大放笑彈，可說是經典中的經典！一家人在打麻雀中鬧出「八婆！你居然收埋四條底褲？」的笑話、自創的「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」、史無前例的「巴黎鐵塔反轉再反轉」等，都令人捧腹大笑，絕對值得在新年一看，宣揚快樂！

「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」的病癥有多種。 張國榮與毛舜筠的化學反應十分值得觀看。 吳君如的麻甩佬造型亦是出自《家有囍事》。 周星馳與張曼玉這對亦十分有趣。 眾人一起穿上婚紗特別溫馨。
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經典賀歲片｜《97家有囍事》

《97家有囍事》 顧名思義便是在1997年農歷新年上映的賀歲片，由黃百鳴、吳鎮宇、周星馳等主演，整套電影內容基本上都是按照1992年的的《家有囍事》改編而成，因此人物性格設定略同，亦有不少人會攪亂兩套作品。但無論是新版或舊版，這兩個版本都屬《家有囍事》系列的經典，如果想在新年與家人朋友笑聲滿載、笑口常開，不妨與他們一起觀看吧！

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早餐打邊爐屬《97家有囍事》的經典之一。 伍詠薇繼承了吳君如的「黃面婆」角色。 兩人扮傻的畫面亦屬經典。 不少美女亦有客串演出，如黎姿。 周星馳的無厘頭絕對百看不厭。

經典賀歲片｜《逃學威龍3之龍過雞年》

《逃學威龍》系列以校園臥底為背景，憑着周星馳的喜劇功力帶領下，一直深受不少人歡迎。而當中只有《逃學威龍3之龍過雞年》為賀歲片，由周星馳、梅艷芳和張敏主演。雖然同為《逃學威龍》系列，但由於改由王晶執導，不論場景或風格都與前作有著極大差異，不但增添了懸疑情節，而且幾乎沒有「校園」成分，看不到「逃學」之處，而前作都有演出的吳孟達亦未有登場，因此可以把它當作獨立的賀歲電影欣賞。電影同樣以周星馳獨特的無厘頭搞笑而受歡迎，雖然口碑不及前作，但在新年用來輕鬆一下亦不錯。

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難得的「學生」情節。 黃秋生亦有出演。 前作的經典角色亦沒有出現。 兩人的化學反應亦是看點之一。 不妨連同《逃學威龍》系列前作一起觀看。

經典賀歲片｜《行運超人》

香港人對風水學特別有研究，無論是近年爆紅的七師傅，或是大台專用的麥玲玲師傅，都可顯示出港人對於風水的熱愛。而《行運超人》便是以風水作故事背景的賀歲片，由梁朝偉、楊千嬅和鄭中基主演，而且同屬愛情喜劇，梁朝偉和楊千嬅這對新鮮的拍檔令人眼前一亮。故事中有不少經典情節，例如聲煞對決、「梅花入室擺一年，霉到賣屋又賣田」、斷蟹企劃的honey唱片贈品等情節都特別有趣，實屬一套輕鬆搞笑又入屋的喜劇，再配合新年氣氛，在新年時觀看一流！

鄭中基的女裝造型引發笑彈。 梁朝偉及楊千嬅的配搭十分新鮮。 Honey的CD贈品也是經典情節之一。 當年不少人都想讓「賴料布」算命。 看賀歲片「行運」吧！
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