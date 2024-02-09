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娛樂
2024-02-09 19:00:21

農曆新年2024｜黃夏蕙無懼寒流重返黃大仙 「小龍女」造型震驚外籍美女

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黃夏蕙在契女艾美琦、李子以及陳建興等陪同下到黃大仙祠。

今日年三十晚，黃大仙頭炷香名人黃夏蕙今年重返主場，以「小龍女」打扮現身黃大仙祠。人稱「夏蕙BB」過去以不同生肖打扮出現，今年她以粵劇「小龍女」扮相示人，頭飾更有LED燈，非常有心思。大約下午345分，夏蕙BB在經理人Simon、電影《夏蕙傳》男主角之一陳建興以及數位好友陪同下到場。至於契女艾美琦和李子彤就姍姍來遲。

黃夏蕙以「小龍女」粵劇打扮示人，陳建興笑言自己是有手版的楊過。

唱曲太盡興聲都沙埋

夏蕙BB出場時，沿途市民大叫她的名字，並謂︰「夏蕙姨，好掛住你呀！」、「夏蕙BB你返嚟啦！」重返「主場」的黃夏蕙心情大好，更急不及待擺出不同甫士讓大家拍照。由於今日天氣寒冷，夏蕙BB的打扮比較單薄，聲音沙啞的她表示︰「我唔凍喎！我好興奮！我貼咗5個暖包！」她表示因昨日演唱太過盡興，所以聲音出了問題，身體沒有大礙，「晚晚都唱，我義務咋！不過我一陣間就冇事！」

 

爭住同黃夏蕙影相。

黃夏蕙見到大家非常開心。

盼人人有屋住

夏蕙BB接受訪問時，表示自已構思這個造型已經一年，今早9點起床化妝。今年重回黃大仙祠，她直言心情非常興奮︰「我好掛住大家！見到大家好開心！今年好多人陪我，因為佢哋都係好掛住我！」她又形容在旁的陳建興是現代版的楊過。問到她的願望，她說︰「最緊要世界和平，人人有工作做，有飯食，人人有屋住，身體好，疫情快啲過！」問到有沒有留意美斯事件，她希望可以盡快解決。

問到今個農曆年如何度過，她表示非常忙碌，很多朋友約她食飯，「由年初一至十五都有活動，仲要去澳門燒煙花，好多朋友約，真係食唔切！」她表示回來香港過年非常熱鬧，因為見到大家好開心，自己也很開心。她表示儲齊了12生肖的打扮，非常滿足，她更特別準備了過百串開光佛珠手串派街坊。

至於《夏蕙傳》的進度，陳建興表示已經完成了部份拍攝，當中包括夏蕙BB在靈堂的場口，2月將會召募演員扮演夏蕙後生版，及物色演員扮祥嫂，預計4月會開拍。

契女艾美琦和李子彤就在夏蕙BB接受訪問期間到場，二人見到夏蕙姨後立即上前噓寒問暖，當艾美琦走到排隊處等候時，夏蕙BB大叫她的名字，著她回來一齊拍照及派手串。期間有外籍遊客行經黃夏蕙身邊，大感好奇，在場的記者跟她們表示是香港明星之後，拿出手機著人幫她們合照，她們更接過夏蕙BB的手串，有途人歡呼大讚黃夏蕙真正說好香港故事。

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黃夏蕙排頭位！在旁的善信見到夏蕙BB表示開心與她再上頭炷香。

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