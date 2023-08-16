農曆7月｜《七月返歸》正式海報曝光 白靈挑戰大戲妝容致皮膚敏感

趁住踏入，香港懸疑驚慄電影《七月返歸》，今⽇有正式海報曝光！電影由MIRROR成員AK(江𤒹生)夥拍⽩靈，海報中⽩靈以⼤戲妝造型倒吊在上⽅，氣氛相當詭異！⽽⾸度挑戰大戲妝容的⽩靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致皮膚⼤敏感，卻堅持先完成拍攝，再到醫院檢查。

白靈讚 AK 可愛

《七⽉返歸》由mm2新晉導演計劃⼤獎得主謝家祺編寫劇本及執導，⽂佩卿監製，除了AK與⽩靈外，更有太保及譚⽟瑛聯合演出。對於主演電影即將與觀眾⾒⾯，回想起拍攝點滴，AK表⽰：「好開⼼《七月返歸》終於要在香港上映，拍這套戲的過程雖然有點辛苦，因為搭景的工廈很熱，拍攝過程都很緊張，但是我⾃己很enjoy整個體驗，整個過程好好玩。」電影上⽉於紐約亞洲電影節舉行世界⾸映，對於電影即將與香港觀眾⾒⾯，他說：「剛剛在紐約出席完電影節，第⼀次看到這套戲，雖然⾒到⾃⼰有很多不⾜，但都很開心可以參與到這部電影，學到很多東⻄，希望香港上映時⼤家都會喜歡《七月返歸》！」白靈亦表⽰對香港有很特別的感情，對於今次⾸次與AK的合作，白靈⼤讚AK可愛、熱情亦很⾃然，好像⼤家天然就有⼀種默契，不⽤刻意去做些甚麼。導演謝家祺亦表⽰，與主演AK、白靈，以及團隊拍攝時的點滴歷歷在⽬，形容「能遇上義無反顧只求用心做好電影的夥伴實是福份」。

電影上映在即，謝家祺表⽰：「這個小⽣命包含了我們 台前幕後的信念與汗⽔，他已急不及待與⼤家⾒⾯」，並提醒觀眾「切勿劇透」。《七⽉返歸》近⽇釋出的正式預告片，當中詭異氣氛及AK的演出引起不少關注。電影講述飾演主⾓的AK⾃幼有陰陽眼，因⺟親⾃殺不遂被迫返回舊居，發現兒時熟悉的地⽅氣氛詭異，街坊亦⾏為怪異；夜半，樓上七樓總傳來古怪聲響，迫使他⼀探究竟；七樓的死亡傳說家喻⼾曉，鄰居⼩孩不斷求救，⼀連串離奇事件令他陷入崩潰邊緣。電影即將在9⽉14⽇於港澳上映。