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娛樂
2023-08-16 14:17:31

農曆7月｜《七月返歸》正式海報曝光 白靈挑戰大戲妝容致皮膚敏感

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⾸度挑戰⼤戲妝容的⽩靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致⽪膚⼤敏感。

⾸度挑戰⼤戲妝容的⽩靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致⽪膚⼤敏感。

趁住踏入，香港懸疑驚慄電影《七月返歸》，今有正式海報曝光！電影由MIRROR成員AK(𤒹)夥拍靈，海報中靈以戲妝造型倒吊在上，氣氛相當詭異！⽽⾸度挑戰大戲妝容的靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致敏感，卻堅持先完成拍攝，再到醫院檢查。

白靈讚AK可愛

《七返歸》由mm2新晉導演計劃獎得主謝家祺編寫劇本及執導，佩卿監製，除了AK與靈外，更有太保及譚瑛聯合演出。對於主演電影即將與觀眾⾒⾯，回想起拍攝點滴，AK：「好開《七返歸》終於要在香港上映，拍這套戲的過程雖然有點辛苦，因為搭景的廈很熱，拍攝過程都很緊張，但是我⾃己enjoy整個體驗，整個過程好好玩。」電影上於紐約亞洲電影節舉世界映，對於電影即將與香港觀眾⾒⾯，他說：「剛剛在紐約出席完電影節，第次看到這套戲，雖然⾃⼰有很多不，但都很開可以參與到這部電影，學到很多東，希望香港上映時家都會喜歡《七返歸》！」靈亦表對香港有很特別的感情，對於今次次與AK的合作，AK可愛、熱情亦很然，好像家天然就有種默契，不刻意去做些甚麼。導演謝家祺亦表，與主演AK、白靈，以及團隊拍攝時的點滴歷歷在，形容「能遇上義無反顧只求用心做好電影的夥伴實是福份」。

電影上映在即，謝家祺表⽰：「這個小⽣命包含了我們 台前幕後的信念與汗，他已急不及待與⾒⾯」，並提醒觀眾「切勿劇透」。《七返歸》近釋出的正式預告片，當中詭異氣氛及AK的演出引起不少關注。電影講述飾演主AK幼有陰陽眼，因殺不遂被迫返回舊居，發現兒時熟悉的地氣氛詭異，街坊亦為怪異；夜半，樓上七樓總傳來古怪聲響，迫使他探究竟；七樓的死亡傳說家喻曉，鄰居孩不斷求救，連串離奇事件令他陷入崩潰邊緣。電影即將在914於港澳上映。

踏入農曆7月，《七月返歸》正式海報今日曝光！ 《七⽉返歸》近⽇釋出正式預告片。 《七⽉返歸》近⽇釋出正式預告片。
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