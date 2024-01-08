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娛樂
2024-01-08 12:38:00

近期三大熱門電影推介｜《大叔夢中人》《游夜水》《永安鎮故事集》

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電影LOL 今期睇咩戲︳大叔夢中人／游夜水／永安鎮故事集

電影LOL 今期睇咩戲︳大叔夢中人／游夜水／永安鎮故事集

一節淡三墟，聖誕大片同《金手指》仲有客路，賀歲片就仲有成個月先上，於是今個禮拜只有3套新戲。呢期新片唔多，即將會有唔少等攞獎嘅荷里活新片上畫，希望新一年戲院可以場場爆數。

大叔夢中人

零存在感大學教授阿Paul（尼古拉斯基治 飾）一夜間成為數百萬陌生人的夢中人，死板大叔突然成為爆紅熱搜冠軍，各大品牌蜂擁而來，甚至總統奧巴馬也想一沾阿Paul人氣，自始成就人生「癲」峰？眾人的夢卻越發奇怪，夢中阿Paul行為思想竟開始過份，全城腦作夢境，成為玩謝阿Paul的噩夢！夢中人，隨時激起一股震撼，今晚，你還想他走進你內心？

賣點︰「蛋治」叔早幾年為跑數狂接戲，估唔到造就演技第N度爆發，未至於拎到影帝但都夠晒精彩。好有20年前睇《無痛失戀》嗰種奇想飛行感覺。

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游夜水

Ray 是前美國職棒大聯盟球員，因患上了一種退化性疾病，而被迫提前退役，更與妻子Eve、女兒Lzzy、年幼兒子Ellio搬新家。Ray面對重重困難，還是希望能夠重返球壇，他說服Eve新居後花園要有泳池，一來可以讓他進行物理治療，二來又能為孩子們的平淡生活帶來樂趣。但這個家庭過去並不簡單，隱藏著的黑暗秘密在泳池中釋放出一股邪惡力量，將他們逐一拖入不可避免恐怖深淵⋯⋯

賣點︰呢期冇咩恐怖片，一個泳池玩到你驚。

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永安鎮故事集

本來「在永安鎮，什麼都不會發生」，但一班電影製作團隊的到訪，令原本平靜的南方小鎮泛起一絲絲波瀾：外人到來令飯店老闆娘萌生出走的念頭；永安鎮出身的女明星希望重拾回憶中無憂無慮的簡單生活；劇組內部對創作方向產生分歧。中國新銳導演魏書鈞繼《延邊少年》、《野馬分鬃》後第三部入選康城影展之作，巧妙地捕捉鄉村小鎮十年如一日的停滯感，反映在現代中國城鄉差異下， 「城外的人想衝進去，城裡的人想逃出來」的狀態，同時以後設電影手法呈現創作者真實的掙扎。

賣點︰同《五月的你，十二月的她》都係以拍片引發小鎮漣漪為故事起點，《永安鎮故事集》冇《五》咁沉重黑暗，講創作拍攝遇到嘅困境，其實咪又係你我他生活上會遇到嘅事。

原文刊登於 電影LOL

 

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